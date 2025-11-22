Einen 5:4 (2:2)-Heimsieg gegen die SG 1948 Reppichau heimste der SV Blau-Rot Pratau U19 am 9. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III ein.

Wittenberg/MTU. Nach einem fesselnden Match haben sich der SV Blau-Rot Pratau U19 und die SG 1948 Reppichau am Samstag 5:4 (2:2) getrennt.

Fritz Haberzeth (SV Blau-Rot Pratau U19) netzte nur sieben Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Wittenberger konterten nur kurze Zeit später. Diesmal war Julian Stock der Torschütze (8.).

Minute 8 SV Blau-Rot Pratau U19 gleichauf mit SG 1948 Reppichau – 1:1

Spielstand 1:1. Das Reppichauer Team ging in die Vollen und errang einen Vorsprung. Teo Thomas Ehrenberg traf in der 15. Minute. Die Wittenberger blieben ihnen auf den Fersen. Leon Abendroth versenkte den Ball in der 33. Minute. Unentschieden. Die Reppichauer konnten sich jedoch revanchieren und wieder die Führung ergattern. Teo Thomas Ehrenberg traf in Minute 52, gefolgt von Tim Wollmerstädt (58.). Es wollte den Reppichauern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Anas Almaao traf in der 72. Minute, gefolgt von Mohammad Kalboun (76.). Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 9

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV Blau-Rot Pratau U19 kassierte noch einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich acht Minuten bis zum Abpfiff, als Majd Alnazzal den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Pratau sicherte (82.). Die Wittenberger sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Pratau U19 – SG 1948 Reppichau

SV Blau-Rot Pratau U19: Brehme – Almaao, Haberzeth (46. Röthing), Bilke (21. Schuffenhauer), Abendroth, Alnazzal, Kalboun, Küpper, Richter (21. Weinelt)

SG 1948 Reppichau: Storm – Wollmerstädt, Gassner, Pelz, Bachmann, Böhme, Ehrenberg, Stock, Wartemann

Tore: 1:0 Fritz Haberzeth (7.), 1:1 Julian Stock (8.), 1:2 Teo Thomas Ehrenberg (15.), 2:2 Leon Abendroth (33.), 2:3 Teo Thomas Ehrenberg (52.), 2:4 Tim Wollmerstädt (58.), 3:4 Anas Almaao (72.), 4:4 Mohammad Kalboun (76.), 5:4 Majd Alnazzal (82.); Schiedsrichter: Holger Degenhardt (Coswig); Zuschauer: 20