Am 9. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III glückte dem SV Blau-Rot Pratau U19 ein 5:4 (2:2)-Triumph über die SG 1948 Reppichau.

Wittenberg/MTU. Nach einem fesselnden Match haben sich der SV Blau-Rot Pratau U19 und die SG 1948 Reppichau am Samstag 5:4 (2:2) getrennt.

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Fritz Haberzeth für Pratau traf und nach nur sieben Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Julian Stock den Ball ins Netz (8.).

8. Minute SV Blau-Rot Pratau U19 gleichauf mit SG 1948 Reppichau – 1:1

Spielstand 1:1. Das Reppichauer Team legte nochmal nach und erlangte einen Vorsprung. Teo Thomas Ehrenberg traf in Minute 15. Die Wittenberger blieben ihnen auf den Fersen. Leon Abendroth versenkte den Ball in Spielminute 33. Gleichstand. Die Reppichauer schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Teo Thomas Ehrenberg versenkte den Ball in der 52. Minute, gefolgt von Tim Wollmerstädt (58.). Die Wittenberger blieben ihnen auf den Fersen. Anas Almaao traf in Minute 72, gefolgt von Mohammad Kalboun (76.). Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 9

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter nochmals handeln. Der SV Blau-Rot Pratau U19 steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Nur acht Minuten vor Abpfiff gelang es Majd Alnazzal, den Ball ins Netz zu befördern und damit der Wittenberger Mannschaft den Sieg zu verschaffen (82.). Der SV Blau-Rot Pratau U19 hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Pratau U19 – SG 1948 Reppichau

SV Blau-Rot Pratau U19: Brehme – Almaao, Alnazzal, Küpper, Haberzeth (46. Röthing), Richter (21. Weinelt), Bilke (21. Schuffenhauer), Abendroth, Kalboun

SG 1948 Reppichau: Storm – Stock, Böhme, Gassner, Pelz, Ehrenberg, Wollmerstädt, Wartemann, Bachmann

Tore: 1:0 Fritz Haberzeth (7.), 1:1 Julian Stock (8.), 1:2 Teo Thomas Ehrenberg (15.), 2:2 Leon Abendroth (33.), 2:3 Teo Thomas Ehrenberg (52.), 2:4 Tim Wollmerstädt (58.), 3:4 Anas Almaao (72.), 4:4 Mohammad Kalboun (76.), 5:4 Majd Alnazzal (82.); Schiedsrichter: Holger Degenhardt (Coswig); Zuschauer: 20