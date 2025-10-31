Dem SV Blau-Rot Pratau U19 gelang es am 7. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III, die NSG Waldersee/Mildensee mit 3:1 (1:1) zu besiegen. 40 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Wittenberg/MTU. In einer schlagartigen Wende hat der SV Blau-Rot Pratau U19 nach einem deutlichen Rückstand die NSG Waldersee/Mildensee mit einem 3:1 (1:1) bezwungen.

Es waren schon 30 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Jeremy Gladosch für Waldersee/Mildensee traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Mohammad Kalboun (31.) erzielt wurde.

Minute 31 SV Blau-Rot Pratau U19 gleichauf mit NSG Waldersee/Mildensee – 1:1

Unentschieden. Prataus Majd Alnazzal konnte seinem Team in Minute 85 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 7

Nur fünf Minuten später konnte Alnazzal (Pratau) den Ball erneut über die Linie bringen (90.). Mit 3:1 verließen die Wittenberger den Platz als Sieger. In Spielminute 91 handelte sich der SV Blau-Rot Pratau U19 noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Blau-Rot Pratau U19 sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Pratau U19 – NSG Waldersee/Mildensee

SV Blau-Rot Pratau U19: Brehme – Al Falougi, Alnazzal, Almaao, Küpper, Kalboun, Trenkhorst (26. Hilgenhof), Pötzsch, Abendroth, Kruse, Mustafa

NSG Waldersee/Mildensee: Woitas – Rintelmann (46. Richter), Rudolph, Rücker, Wünsche (71. Kuster), Klausner, Schmidt, Meiling, Presche, Gladosch, Kern

Tore: 0:1 Jeremy Gladosch (30.), 1:1 Mohammad Kalboun (31.), 2:1 Majd Alnazzal (85.), 3:1 Majd Alnazzal (90.); Schiedsrichter: Ben Szczegula (Zahna-Elster); Zuschauer: 40