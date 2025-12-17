Am 11. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III glückte dem TSV Rot-Weiß Zerbst ein 3:2 (1:2)-Triumph über die SG 1948 Reppichau.

Zerbst/anhalt/MTU. Nach einem aufregenden Duell haben sich der TSV Rot-Weiß Zerbst und die SG 1948 Reppichau am Freitag 3:2 (1:2) getrennt.

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Leander Nehring das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (10.). Die Zerbster konterten kurz darauf mit einem zweiten Tor. Diesmal war Pepe Böhme der Torschütze (24.).

1:1 Ausgleich im Spiel TSV Rot-Weiß Zerbst gegen SG 1948 Reppichau – Minute 24

Tor Nummer drei schoss Tim Wollmerstädt für Reppichau (26.). Die Partie blieb spannend. Vincent Geilich traf für Zerbst (66). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.12.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Zerbst/anhalt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 11

Nur kurz darauf gelang es Toni Luis Albrecht, den Ball ins Netz zu befördern und damit der Zerbster Mannschaft den Sieg zu bescheren (68.). In Spielminute 83 handelte sich die SG 1948 Reppichau noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TSV Rot-Weiß Zerbst – SG 1948 Reppichau

TSV Rot-Weiß Zerbst: Lucas – Pötzschke, Hahn, Hanuszkiewicz (39. Henning), Hänsel (39. Albrecht), Friedrich (31. Becker), Geilich, Schmitz (24. Abdulrahman), Nehring

SG 1948 Reppichau: Storm – Bachmann, Wollmerstädt, Ehrenberg, Gassner, De Wispelaere, Böhme, Stock, Pelz

Tore: 1:0 Leander Nehring (10.), 1:1 Pepe Böhme (24.), 1:2 Tim Wollmerstädt (26.), 2:2 Vincent Geilich (66.), 3:2 Toni Luis Albrecht (68.); Schiedsrichter: Jonas Berger (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 150