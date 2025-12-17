Ergebnis 11. Spieltag TSV Rot-Weiß Zerbst sichert sich engen Triumph gegen SG 1948 Reppichau mit 3:2
Am 11. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III glückte dem TSV Rot-Weiß Zerbst ein 3:2 (1:2)-Triumph über die SG 1948 Reppichau.
Zerbst/anhalt/MTU. Nach einem aufregenden Duell haben sich der TSV Rot-Weiß Zerbst und die SG 1948 Reppichau am Freitag 3:2 (1:2) getrennt.
Schon kurz nach dem Anstoß schoss Leander Nehring das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (10.). Die Zerbster konterten kurz darauf mit einem zweiten Tor. Diesmal war Pepe Böhme der Torschütze (24.).
1:1 Ausgleich im Spiel TSV Rot-Weiß Zerbst gegen SG 1948 Reppichau – Minute 24
Tor Nummer drei schoss Tim Wollmerstädt für Reppichau (26.). Die Partie blieb spannend. Vincent Geilich traf für Zerbst (66). Spielstand 2:2.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 05.12.2025, 18.00 Uhr
- Austragungsort: Zerbst/anhalt
- Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III
- Spieltag: 11
Nur kurz darauf gelang es Toni Luis Albrecht, den Ball ins Netz zu befördern und damit der Zerbster Mannschaft den Sieg zu bescheren (68.). In Spielminute 83 handelte sich die SG 1948 Reppichau noch eine Gelbe Karte ein.
Aufstellung und Statistik: TSV Rot-Weiß Zerbst – SG 1948 Reppichau
TSV Rot-Weiß Zerbst: Lucas – Pötzschke, Hahn, Hanuszkiewicz (39. Henning), Hänsel (39. Albrecht), Friedrich (31. Becker), Geilich, Schmitz (24. Abdulrahman), Nehring
SG 1948 Reppichau: Storm – Bachmann, Wollmerstädt, Ehrenberg, Gassner, De Wispelaere, Böhme, Stock, Pelz
Tore: 1:0 Leander Nehring (10.), 1:1 Pepe Böhme (24.), 1:2 Tim Wollmerstädt (26.), 2:2 Vincent Geilich (66.), 3:2 Toni Luis Albrecht (68.); Schiedsrichter: Jonas Berger (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 150