Dem TSV Rot-Weiß Zerbst glückte es am 18. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III, die NSG Wa-Mi-Dessau 97 mit 3:1 (2:0) zu besiegen. 106 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Zerbst/anhalt/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Freitag den 106 Besuchern des Fr.-L.-Jahn Stadions Pl.2 geboten. Die Zerbster setzten sich souverän mit 3:1 (2:0) gegen die Gäste aus Dessau durch.

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Toni Luis Albrecht für Zerbst traf und nach nur sieben Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Louis Schöne den Ball ins Netz (21.).

TSV Rot-Weiß Zerbst in Minute 21 2:0 in Führung

In der 63. Minute griff der Schiri in die Tasche. Die NSG Wa-Mi-Dessau 97 musste dreimal Gelb hinnehmen. Der Siegeszug der Zerbster brach nicht ab. Minute 79: Zerbst traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Felix Hanuszkiewicz ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.04.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Zerbst/anhalt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 18

Nur drei Minuten vor Spielende gelang es Lukas Wünsche, den Ball ins Netz zu befördern und den Dessauern noch ein Tor zu bescheren (87.). Der TSV Rot-Weiß Zerbst rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: TSV Rot-Weiß Zerbst – NSG Wa-Mi-Dessau 97

TSV Rot-Weiß Zerbst: Lucas – Abdulrahman (73. Willno), Friedrich (63. Syring), Krüger, Schöne, Hahn (26. Kanitz), Geilich, Teucherdt, Albrecht (16. Hanuszkiewicz), Becker, Schmitz

NSG Wa-Mi-Dessau 97: – Wille, Simon, Thiele (80. Rintelmann), Andersch (59. Wünsche), Pfeiffer, Bahn, Lautenschläger (59. Kirsch), Lauenroth, Wolter, Bauermeister (59. Matthey)

Tore: 1:0 Toni Luis Albrecht (7.), 2:0 Louis Schöne (21.), 3:0 Felix Hanuszkiewicz (79.), 3:1 Lukas Wünsche (87.); Schiedsrichter: Laurence Steffen (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 106