Für den Gastgeber 1. FC Zeitz endete das Duell mit der SG Fortuna Leißling / SC Naumburg am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV mit einem 0:0 (0:0)-Unentschieden.

0:0 – 1. FC Zeitz und SG Fortuna Leißling / SC Naumburg spielen remis

Zeitz/MTU. 0:0 (0:0) lautet das Schlussergebnis des Matches zwischen dem 1. FC Zeitz und SG Fortuna Leißling / SC Naumburg. 42 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Ernst-Thälmann-Stadion - Platz 2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Zeitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 6

0:0 Ausgleich im Spiel 1. FC Zeitz gegen SG Fortuna Leißling / SC Naumburg –

Der 1. FC Zeitz hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Zeitz – SG Fortuna Leißling / SC Naumburg

1. FC Zeitz: Pechmann – Schubert (64. Thäle), Medovkin, Rolke, Michel (73. Flesch), Kämpfe, Rieger (71. Abdullahi Hassan), Rothe, Müller (64. Eckardt), Schröter, Reiche

SG Fortuna Leißling / SC Naumburg: –

; Schiedsrichter: Daniel Göttel (Zeitz); Zuschauer: 42