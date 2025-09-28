Ergebnis 6. Spieltag 0:0 – 1. FC Zeitz und SG Fortuna Leißling / SC Naumburg spielen remis
Für den Gastgeber 1. FC Zeitz endete das Duell mit der SG Fortuna Leißling / SC Naumburg am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV mit einem 0:0 (0:0)-Unentschieden.
Zeitz/MTU. 0:0 (0:0) lautet das Schlussergebnis des Matches zwischen dem 1. FC Zeitz und SG Fortuna Leißling / SC Naumburg. 42 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Ernst-Thälmann-Stadion - Platz 2.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 12.00 Uhr
- Austragungsort: Zeitz
- Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV
- Spieltag: 6
0:0 Ausgleich im Spiel 1. FC Zeitz gegen SG Fortuna Leißling / SC Naumburg –
Der 1. FC Zeitz hat sich somit Platz eins gesichert.
Aufstellung und Statistik: 1. FC Zeitz – SG Fortuna Leißling / SC Naumburg
1. FC Zeitz: Pechmann – Schubert (64. Thäle), Medovkin, Rolke, Michel (73. Flesch), Kämpfe, Rieger (71. Abdullahi Hassan), Rothe, Müller (64. Eckardt), Schröter, Reiche
SG Fortuna Leißling / SC Naumburg: –
; Schiedsrichter: Daniel Göttel (Zeitz); Zuschauer: 42