Ergebnis 6. Spieltag 0:0 – 1. FC Zeitz und SG Fortuna Leißling / SC Naumburg trennen sich remis
Für den Gastgeber 1. FC Zeitz endete das Duell mit der SG Fortuna Leißling / SC Naumburg am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV mit einem 0:0 (0:0)-Unentschieden.
Zeitz/MTU. Auf dem Ernst-Thälmann-Stadion - Platz 2 haben 42 Zuschauer am Sonntag das Match zwischen dem 1. FC Zeitz und der SG Fortuna Leißling / SC Naumburg verfolgt. Die Partie endete in einem torlosen 0:0 (0:0).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 12.00 Uhr
- Austragungsort: Zeitz
- Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV
- Spieltag: 6
Der 1. FC Zeitz hat sich somit Platz eins gesichert.
Aufstellung und Statistik: 1. FC Zeitz – SG Fortuna Leißling / SC Naumburg
1. FC Zeitz: Pechmann – Reiche, Müller (64. Eckardt), Rolke, Medovkin, Rothe, Schröter, Schubert (64. Thäle), Kämpfe, Michel (73. Flesch), Rieger (71. Abdullahi Hassan)
SG Fortuna Leißling / SC Naumburg: –
; Schiedsrichter: Daniel Göttel (Zeitz); Zuschauer: 42