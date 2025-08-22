Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: In der Partie am Freitag war der TSV Eintracht Lützen gegenüber dem SV Großgräfendorf machtlos und wurde mit 0:3 (0:1) vom Platz gefegt.

0:3 – TSV Eintracht Lützen verliert auf dem heimischen Platz deutlich gegen SV Großgräfendorf

Lützen/MTU. Das Match zwischen Lützen und Großgräfendorf ist mit einer deutlichen 0:3 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Lützener Gastgeber bereit: Nur acht Minuten nach Spielstart lenkte Kevin Nadolny den Ball ins eigene Tor und brachte den Lauchstädtern unerwartet die Führung (8.). In der zweiten Halbzeit setzte Großgräfendorf noch einen drauf: In Minute 47 wurde ein weiteres Tor durch Finn-Luca Wolf erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Lützen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 2

Minute 47: TSV Eintracht Lützen 0:2 im Hintertreffen

23 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Wolf (Großgräfendorf) den Ball erneut über die Linie bringen (68.). Mit 3:0 gingen die Lauchstädter als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: TSV Eintracht Lützen – SV Großgräfendorf

TSV Eintracht Lützen: Bui – Putzer, F. M. Nadolny, Lehmann, Laufer, Burau (46. Tober), Hristov, Staude, Weiß, K. Nadolny, Neidhold

SV Großgräfendorf: Deubel – Hofmann (46. Bunzel), Henze, Geier, Ernst, Nehrkorn (46. Tietze), Weniger, Werner, Goldschmidt (60. Marggraf), Meyer, Wolf (70. Lautenschläger)

Tore: 0:1 Kevin Nadolny (8.), 0:2 Finn-Luca Wolf (47.), 0:3 Finn-Luca Wolf (68.); Schiedsrichter: Hartmut Schumann (Weißenfels); Zuschauer: 19