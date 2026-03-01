Signifikant unterlegen zeigte sich der SV Mertendorf im Spiel gegen die SG Fortuna Leißling / SC Naumburg am vergangenen Sonntag in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV. Die Gastgeber verloren mit 0:5 (0:3).

Mertendorf/MTU. Vor 40 Zuschauern hat sich das Team von Michael Schöppe mit 0:5 (0:3) gegen Naumburg geschlagen geben müssen.

Spieler Nummer 7 (SG Fortuna Leißling / SC Naumburg) netzte zwölf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Naumburger legten in der 33. Spielminute nach. Diesmal war Spieler Nummer 9 der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 0:2.

SV Mertendorf sieht sich 0:2 im Rückstand – 33. Minute

Der Siegeszug der Naumburger brach nicht ab. Spielstand 4:0 für die SG Fortuna Leißling / SC Naumburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Mertendorf

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 13

22 Minuten nach der Pause konnte Spieler Nummer 20 (Naumburg) den Ball über die Linie bringen (67.). Mit 5:0 verließen die Naumburger den Platz als Sieger. Die Gegner von der SG Fortuna Leißling / SC Naumburg beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SV Mertendorf rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SV Mertendorf – SG Fortuna Leißling / SC Naumburg

SV Mertendorf: Lehmann – Schmidt, Mehlig, Pöhlandt, Schumann (77. Stolze), Jurke, Seyfarth, Roßner (77. Heidler), Weibezahl (39. Below), Kusch, Boltze (46. Bakhet)

SG Fortuna Leißling / SC Naumburg: –

Tore: 0:1 (12.), 0:2 (33.), 0:3 (39.), 0:4 (59.), 0:5 (67.); Schiedsrichter: Matthias Werner (Teuchern); Zuschauer: 40