Leuna/MTU. Vor 15 Zuschauern hat sich das Team von Marius Trotte mit 1:3 (0:2) gegen Zeitz geschlagen geben müssen. Schiri Lars Klassen (Leipzig) hatte alle Hände voll zu tun. Insgesamt fünf Karten inklusive drei Platzverweise verteilte der Spielleiter in dieser turbulenten Partie.

Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit wurden die Zuschauer in der Nachspielzeit doch noch mit einem Tor belohnt, als Julius Christopher Rolke für Zeitz traf und nach einer ersten Halbzeit ohne Tore in Nachspielminute 1 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Zeitzer legten nur wenige Minuten später nach. Diesmal war Lennie Kämpfe der Torschütze (45+2.).

JSG Günthersdorf/Zöschen/Meuschau liegt 0:2 zurück – Minute 45+2

Ärgerlicherweise, aber zunächst ohne Folgen, lenkte der Zeitzer den Ball in der 49. Minute unglücklich ins eigene Tor. Spielstand 2:1 für den 1. FC Zeitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 11.05.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Leuna

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 15

Nach wenigen Momenten gelang es Thäle, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:3 zu festigen (53.).

Aufstellung und Statistik: JSG Günthersdorf/Zöschen/Meuschau – 1. FC Zeitz

JSG Günthersdorf/Zöschen/Meuschau: Förster – Jursch, Häcker (46. Böhme), Rudloff, Sander (8. Dienst), Griese, Weinkauf, Schäffer, Rödiger, Esteraki

1. FC Zeitz: Erler – Rolke, Thäle, Exler, Körner, Meyer (63. Felgenträger), Michel (55. Schubert), Müller (55. Konate), Kämpfe, Reiche (63. Wendler), Aghayev

Tore: 0:1 Julius Christopher Rolke (45.+1), 0:2 Lennie Kämpfe (45.+2), 1:2 Leon Thäle (49.), 1:3 Leon Thäle (53.); Schiedsrichter: Lars Klassen (Leipzig); Zuschauer: 15