Naumburg/MTU. Das Match zwischen Bad Kösen und JSG ist mit einer klaren 1:4 (0:2)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Bereits kurz nach dem Anstoß schoss Jonathan Trapp das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (1.). Die JSGer waren aber noch nicht fertig: In Minute 39 wurde ein weiteres Tor durch Finn Lennox Häcker erzielt.

SG Blau-Weiß Bad Kösen sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 39

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die SG Blau-Weiß Bad Kösen kassierte zweimal Gelb.Es lief nicht gut für die SG Blau-Weiß Bad Kösen. In Minute 58 schaffte es Spieler Nummer 7 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Valentino Theurich traf für JSG in Minute 60. Spielstand 3:1 für die JSG Günthersdorf/Zöschen/Meuschau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.03.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Naumburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 12

In der 83. Minute musste der Schiedsrichter erneut intervenieren. Die JSG Günthersdorf/Zöschen/Meuschau steckte einmal Gelb ein.

Am Ende des Duells sollte es der JSG Günthersdorf/Zöschen/Meuschau noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Wito Weinkauf den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 1:4 verfestigte (90.+3). Damit war der Erfolg der JSGer entschieden.

Aufstellung und Statistik: SG Blau-Weiß Bad Kösen – JSG Günthersdorf/Zöschen/Meuschau

SG Blau-Weiß Bad Kösen: Vogel – Apostel, Gebauer, Proske, Schäler, Jauch (35. Malak), Mylius, Reichelt (28. Rohloff), Mühlberg

JSG Günthersdorf/Zöschen/Meuschau: Förster – Häcker, Sander (25. Schäffer), Theurich, Weinkauf, Leipelt, Rudloff, Esteraki, Trapp

Tore: 0:1 Jonathan Trapp (1.), 0:2 Finn Lennox Häcker (39.), 1:2 Lenny Proske (58.), 1:3 Valentino Theurich (60.), 1:4 Wito Weinkauf (90.+3); Schiedsrichter: Rene Hofmann (Bad Sulza); Zuschauer: 35