Zeitz/MTU. Am Sonntag haben sich der 1. FC Zeitz und der SV Mertendorf ein aufregendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 5:2 (1:1).

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Julius Christopher Rolke für Zeitz traf und nach nur drei Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV Mertendorf steckte einmal Gelb ein (13.). Die Zeitzer konterten in der 25. Minute. Diesmal war Theodor Karsten Kuballa der Torschütze.

1. FC Zeitz und SV Mertendorf – 1:1 in Minute 25

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der 1. FC Zeitz steckte jetzt einmal Gelb ein. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Kuballa/Mertendorf (52.), gefolgt von Lennie Kämpfe (1. FC Zeitz) in Minute 56, Florian Exler (1. FC Zeitz) in Minute 78 und Lennie Kämpfe (1. FC Zeitz) in Minute 86. Spielstand 4:2 für den 1. FC Zeitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.05.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Zeitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 16

Der letzte Treffer folgte unmittelbar danach, als Theo Meyer den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 5:2 erweiterte (89.). Damit war der Erfolg der Zeitzer entschieden. Der 1. FC Zeitz hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Zeitz – SV Mertendorf

1. FC Zeitz: Pechmann – Michel, Kämpfe, Aghayev (68. Medovkin), Exler, Felgenträger, Konate, Meyer, Reiche (87. Graul), Müller (46. Schröter), Rolke

SV Mertendorf: Lehmann – Schade, Burkhardt, Seyfarth, Jurke, Kusch, Weibezahl, Kuballa, Mehlig (65. Rauchbach), Kuballa (56. Roßner), Jahr (60. Brandl)

Tore: 1:0 Julius Christopher Rolke (3.), 1:1 Theodor Karsten Kuballa (25.), 1:2 Theodor Karsten Kuballa (52.), 2:2 Lennie Kämpfe (56.), 3:2 Florian Exler (78.), 4:2 Lennie Kämpfe (86.), 5:2 Theo Meyer (89.); Schiedsrichter: Matthias Werner (Teuchern); Zuschauer: 40