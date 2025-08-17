Kantersieg für den 1. FC Zeitz: Am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV konnten die Gastgeber einen souveränen Sieg gegen die SG Langendorf/Zorbau (Flex) feiern. Vor 33 Zuschauern gewann das Team 9:1 (2:0).

Zeitz/MTU. 9:1 (2:0) in Zeitz: Ganze neun Bälle hat die Mannschaft von Stefan Meißner, der 1. FC Zeitz, am Sonntag im Tor der Gäste aus Langendorf/Zorbau untergebracht.

In Minute 14 schoss Paul Schubert das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die Zeitzer waren aber noch nicht fertig: Neun Minuten vor der Halbzeitpause wurde das zweite Tor durch Yaroslav Medovkin erzielt.

36. Minute: 1. FC Zeitz führt mit zwei Toren

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der 1. FC Zeitz musste einmal Gelb hinnehmen. Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Tyler Uwe Palkowitsch. Jonas Felgenträger konnte in Minute 48 einnetzen und Heil legte in Minute 55 und 57 nach. Es sah nicht gut aus für die SG Langendorf/Zorbau (Flex). In Minute 58 schaffte es Spieler Nummer 10 noch, die Ehre der Weißenfelser zu bewahren, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Laurenz Reiche traf für Zeitz in Minute 59 und Julius Christopher Rolke zwei mal in Minute 69 und 87. Spielstand 8:1 für den 1. FC Zeitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Zeitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 1

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar danach, als Kämpfe den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 9:1 festigte (90.). Damit war der Sieg der Zeitzer entschieden. Der 1. FC Zeitz rutschte dennoch auf Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Zeitz – SG Langendorf/Zorbau (Flex)

1. FC Zeitz: Pechmann – Eckardt (46. Müller), Michel, Schubert (46. Flesch), Thäle, Rothe, Medovkin (58. Pfützner), Rolke, Felgenträger (69. Ivanovski), Kämpfe, Reiche

SG Langendorf/Zorbau (Flex): Palkowitsch – Gontscharow (85. Richter), Ostermann, Heil, Rößler, Petersen (34. Pydde), Vorwerk, Panser, Linke, Konietzka (79. Sittner), Keil

Tore: 1:0 Paul Schubert (14.), 2:0 Yaroslav Medovkin (36.), 3:0 Jonas Felgenträger (48.), 4:0 Lennie Kämpfe (55.), 5:0 Lennie Kämpfe (57.), 5:1 Bruno Heil (58.), 6:1 Laurenz Reiche (59.), 7:1 Julius Christopher Rolke (69.), 8:1 Julius Christopher Rolke (87.), 9:1 Lennie Kämpfe (90.); Schiedsrichter: Marco Gentzsch (Elsteraue); Zuschauer: 33