Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber SG Döllnitz vor 30 Zuschauern gegen die SG Langendorf/Zorbau (Flex) mit einem überragenden 13:3 (9:1) durch.

Schkopau/MTU. Nach einem packenden Duell haben sich die SG Döllnitz und die SG Langendorf/Zorbau (Flex) am Samstag 13:3 (9:1) getrennt.

Karl Niclas Trisch (SG Döllnitz e.V.) netzte nur zwei Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor – wieder durch Trisch (7.) erzielt wurde.

Karl Niclas Trisch kickt SG Döllnitz in 2:0-Führung – 7. Minute

Die SG Langendorf/Zorbau (Flex) lag zwei Tore zurück. Und dann klappte es aber noch: Jil Rößler traf in der 21. Spielminute. Die SG Döllnitz e.V. ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Trisch verschaffte seinem Team sieben weitere Tore (25., 27., 29., 30., 33., 37., 45.). Langendorf/Zorbau legte nochmal vor. Leon Pascal Kanietzka versenkte den Ball in der 59. Spielminute. Trisch schoss und traf in der 63. Minute noch einmal. Langendorf/Zorbau legte nochmal vor. Frank Alexander Konietzka schoss und traf in Spielminute 73. Anton Mauder traf in der 83. Minute, gefolgt von Luis Felix Eckert (88.). Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die SG Langendorf/Zorbau (Flex) musste einmal Gelb hinnehmen. Spielstand 12:3 für die SG Döllnitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Schkopau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 5

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Die SG Langendorf/Zorbau (Flex) steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Die SG Döllnitz e.V. hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

Nach wenigen Momenten gelang es Bültermann, den Ball erneut ins Netz zu befördern (90.+2). Um die Kontrahenten einzuholen reichte es jedoch nicht mehr. Die SG Döllnitz hat sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Döllnitz – SG Langendorf/Zorbau (Flex)

SG Döllnitz: Petzold – Mehlhose (57. Eska), Trisch, Eckert, Voigt (45. Schumacher), Seifert, Harmatha, Querfeld, Ofiara (45. Mauder), Bültermann, Lizon

SG Langendorf/Zorbau (Flex): Palkowitsch – Kanietzka, Panser, Vorwerk, Konietzka, (45. Pydde), Ostermann (30. Petersen), Gontscharow, Rößler, Heil, Linke

Tore: 1:0 Karl Niclas Trisch (2.), 2:0 Karl Niclas Trisch (7.), 2:1 Jil Rößler (21.), 3:1 Karl Niclas Trisch (25.), 4:1 Mika Ben Bültermann (27.), 5:1 Levin Taylor Querfeld (29.), 6:1 Oskar Voigt (30.), 7:1 Helge Leonard Lizon (33.), 8:1 Lio Xavier Ofiara (37.), 9:1 Karl Niclas Trisch (45.), 9:2 Leon Pascal Kanietzka (59.), 10:2 Karl Niclas Trisch (63.), 10:3 Frank Alexander Konietzka (73.), 11:3 Anton Mauder (83.), 12:3 Luis Felix Eckert (88.), 13:3 Mika Ben Bültermann (90.+2); Schiedsrichter: Damian Louis Denning (Kabelsketal OT Gröbers); Zuschauer: 30