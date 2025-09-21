Dem SV Merseburg 99 glückte es am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV, den TSV Eintracht Lützen mit 2:0 (1:0) zu besiegen. 45 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Merseburg/MTU. Die 45 Besucher des Stadtstadions haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Merseburger besiegten das Team aus Lützen mit 2:0 (1:0) souverän.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Steve Harport, als Tim Pietrzak für Merseburg traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Treffer in Minute 45 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Merseburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 5

SV Merseburg 99 führt mit 2:0 – Minute 90+2

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter intervenieren. Der TSV Eintracht Lützen musste einmal Gelb hinnehmen.

In der Nachspielzeit nutzte der SV Merseburg 99 noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Spielminute konnte Hendryk Kersten (Merseburg) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (90.+2). Mit 2:0 verließen die Merseburger den Platz als Sieger. In Spielminute 92 handelte sich der SV Merseburg 99 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Merseburg 99 – TSV Eintracht Lützen

SV Merseburg 99: Alsalamah – Y. Alhussein Alramadan (46. Reci), Geisler, Pietrzak (46. Degenhardt), Herashchenko (63. Vollenweider), A. Alhussein Alramadan, Daoud (63. Hoffmann), Alsaleh (46. Idrizovic), Ahmad, Rabe, Kersten

TSV Eintracht Lützen: Bui – Lehmann (46. Pretzsch), Neidhold, Nadolny, Nadolny, Tober, Weiß, Putzer, Hristov, Staude, Riedel

Tore: 1:0 Tim Pietrzak (45.), 2:0 Hendryk Kersten (90.+2); Schiedsrichter: Vincent Maximilian Gottschalk (Halle); Zuschauer: 45