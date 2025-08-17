Für den Gastgeber SV Großgräfendorf endete das Spiel gegen die TSG Wörmlitz-Böllberg am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV mit einer 3:3 (0:3)-Punkteteilung.

Bad Lauchstädt, Goethestadt/MTU. Nach einer packenden Aufholjagd haben sich der SV Großgräfendorf und die TSG Wörmlitz-Böllberg am Sonntag 3:3 (0:3) getrennt.

Ben Louis Schulze traf für die TSG Wörmlitz-Böllberg in Spielminute 20 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Hallenser legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Emir Redzhebov der Torschütze (26.).

26. Minute: SV Großgräfendorf mit 0:2 im Rückstand

Und auch Tor Nummer drei konnte der Großgräfendorf-Torwart nicht verhindern (31.). Der Vorsprung des TSG Wörmlitz-Böllberg schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Maik Heinel kämpfte weiter und in Minute 46 gelang Jonas Ernst endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Zehn Minuten später konnte Finn-Luca Wolf ein weiteres Mal den Abstand verringern. Spielstand 3:2 für die TSG Wörmlitz-Böllberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Bad Lauchstädt, Goethestadt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 1

28 Minuten nach der Pause konnte Konstantin Goldschmidt (Großgräfendorf) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Großgräfendorf erlangen (73.). Der SV Großgräfendorf rutschte auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SV Großgräfendorf – TSG Wörmlitz-Böllberg

SV Großgräfendorf: Deubel – Hofmann, Henze, Nehrkorn (42. Marggraf), Meyer, Goldschmidt, Ernst, Tietze (31. Zänker), Bunzel (31. Weniger), Geier (31. Wolf), Werner

TSG Wörmlitz-Böllberg: Othman – Abo Zamr, Knabe (68. Schulze), Ouedraogo (36. Reso), Ölmez, Löbel, Schulze, Redzhebov, Moussa Diop, Hajrizaj

Tore: 0:1 Ben Louis Schulze (20.), 0:2 Emir Redzhebov (26.), 0:3 Emir Redzhebov (31.), 1:3 Jonas Ernst (46.), 2:3 Finn-Luca Wolf (56.), 3:3 Konstantin Goldschmidt (73.); Schiedsrichter: Philip Bösenberg (Kabelsketal); Zuschauer: 40