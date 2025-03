Der 1. FC Zeitz unter Leitung von Trainer Stefan Meißner feierte einen deutlichen Erfolg über den SV Grün-Weiß Langendorf ( Flexmodell) mit einem 4:0 (1:0) in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV-Partie.

Zeitz/MTU. Die 19 Besucher auf dem Ernst-Thälmann-Stadion - Platz 2 haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Zeitzer schlugen die Gäste aus Langendorf mit 4:0 (1:0) deutlich.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Stefan Meißner, als Samir Aghayev für Zeitz traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Treffer in Minute 45 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor fiel kurze Zeit nach dem ersten: Erneut setzte Aghayev den Ball ins Netz (58.).

Samir Aghayev kickt 1. FC Zeitz in 2:0-Führung – 58. Minute

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Grün-Weiß Langendorf ( Flexmodell) musste einmal Gelb hinnehmen. Der Siegeszug der Zeitzer brach nicht ab. Minute 77: Zeitz traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Lennie Kämpfe ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.03.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Zeitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 12

Am Ende des Duells sollte es dem 1. FC Zeitz noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Aghayev den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 4:0 verfestigte (90.+2). Damit war der Erfolg der Zeitzer gesichert. Die Zeitzer sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Zeitz – SV Grün-Weiß Langendorf ( Flexmodell)

1. FC Zeitz: Kucybala (83. Erler) – Reiche (80. Graul), Kämpfe, Michel, Thäle, Meyer, Exler, Rolke, Aghayev, Felgenträger, Müller (27. Wendler)

SV Grün-Weiß Langendorf ( Flexmodell): Bach – Nitzschke, Ostermann, Joch, Jahn, Mühling, Perrey, Jahn, Dosdal, Heil (85. Pydde), Halbauer (31. Damerau)

Tore: 1:0 Samir Aghayev (45.), 2:0 Samir Aghayev (58.), 3:0 Lennie Kämpfe (77.), 4:0 Samir Aghayev (90.+2); Schiedsrichter: Olaf Müller (Hohenmölsen); Zuschauer: 19