Am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV erzielte der Gastgeber TSG Wörmlitz-Böllberg gegen die SG Döllnitz ein 4:4 (0:3)-Unentschieden.

Halle/MTU. Nach einem fesselnden Duell haben sich die TSG Wörmlitz-Böllberg und die SG Döllnitz am Sonntag 4:4 (0:3) getrennt.

Es waren schon 26 Minuten des Spiels vergangen, als Levin Taylor Querfeld für Döllnitz traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Schkopauer legten rasch mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Oskar Voigt der Torschütze (38.).

Die Schkopauer konnten ihren Vorsprung weiter ausbauen. Levin Taylor Querfeld schoss und traf in der 43. Minute zum zweiten Mal. Im Anschluss waren die abgeschlagenen Hallenser dran: Emir Redzhebov verschaffte seinem Team vier weitere Tore (49., 54., 75., 82.). Spielstand 4:3 für die TSG Wörmlitz-Böllberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 6

Ein letztes Tor folgte unmittelbar danach, als Karl Niclas Trisch den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und den Ausgleich für das Schkopauer Team errang (87.). In Spielminute 90 handelte sich die SG Döllnitz noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TSG Wörmlitz-Böllberg – SG Döllnitz

TSG Wörmlitz-Böllberg: – Löbel, Hajrizaj (26. Ölmez), Ouedraogo (45. Haase), Redzhebov, Schulze (75. Reso), Funke, Moussa Diop (45. Gorgas)

SG Döllnitz: Petzold – Bültermann, Trisch, Voigt (59. Eska), Lizon, Querfeld, Eckert, Schumacher, Seifert

Tore: 0:1 Levin Taylor Querfeld (26.), 0:2 Oskar Voigt (38.), 0:3 Levin Taylor Querfeld (43.), 1:3 Emir Redzhebov (49.), 2:3 Faruk Ilyas Ölmez (54.), 3:3 Ben Louis Schulze (75.), 4:3 Faruk Ilyas Ölmez (82.), 4:4 Karl Niclas Trisch (87.); Schiedsrichter: Timon Herrmann (Halle Saale); Zuschauer: 32