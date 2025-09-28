Für den Gastgeber TSG Wörmlitz-Böllberg endete das Duell mit der SG Döllnitz am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV mit einer 4:4 (0:3)-Punkteteilung.

Halle/MTU. Die TSG Wörmlitz-Böllberg und die SG Döllnitz haben sich am Sonntag in einem spannenden Duell gemessen und trennten sich 4:4 (0:3).

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 26 Minuten schoss Levin Taylor Querfeld das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Schkopauer legten bald darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Oskar Voigt der Torschütze (38.).

Dann verbuchten die Schkopauer noch einen Erfolg. Levin Taylor Querfeld versenkte den Ball in der 43. Minute noch einmal. Im Anschluss waren die abgeschlagenen Hallenser dran: Emir Redzhebov verschaffte seinem Team vier weitere Tore (49., 54., 75., 82.). Spielstand 4:3 für die TSG Wörmlitz-Böllberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 6

Schon fünf Minuten später konnte Karl Niclas Trisch (Döllnitz) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Döllnitz erlangen (87.). In Spielminute 90 handelte sich die SG Döllnitz noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TSG Wörmlitz-Böllberg – SG Döllnitz

TSG Wörmlitz-Böllberg: – Löbel, Hajrizaj (26. Ölmez), Redzhebov, Ouedraogo (45. Haase), Moussa Diop (45. Gorgas), Schulze (75. Reso), Funke

SG Döllnitz: Petzold – Schumacher, Voigt (59. Eska), Trisch, Lizon, Bültermann, Querfeld, Seifert, Eckert

Tore: 0:1 Levin Taylor Querfeld (26.), 0:2 Oskar Voigt (38.), 0:3 Levin Taylor Querfeld (43.), 1:3 Emir Redzhebov (49.), 2:3 Faruk Ilyas Ölmez (54.), 3:3 Ben Louis Schulze (75.), 4:3 Faruk Ilyas Ölmez (82.), 4:4 Karl Niclas Trisch (87.); Schiedsrichter: Timon Herrmann (Halle Saale); Zuschauer: 32