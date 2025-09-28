Am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV erreichte der Gastgeber TSG Wörmlitz-Böllberg gegen die SG Döllnitz ein 4:4 (0:3)-Unentschieden.

Halle/MTU. Nach einem spannenden Spiel haben sich die TSG Wörmlitz-Böllberg und die SG Döllnitz am Sonntag 4:4 (0:3) getrennt.

Es waren schon 26 Minuten des Spiels vergangen, als Levin Taylor Querfeld für Döllnitz traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Danach dauerte es nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Oskar Voigt (38.) erzielt wurde.

Die Schkopauer erhöhten noch einmal. Levin Taylor Querfeld traf in der 43. Spielminute noch einmal. Im Anschluss waren die abgeschlagenen Hallenser dran: Emir Redzhebov verschaffte seinem Team vier weitere Tore (49., 54., 75., 82.). Spielstand 4:3 für die TSG Wörmlitz-Böllberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 6

Nur kurz darauf gelang es Karl Niclas Trisch, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Schkopauer zu erreichen (87.). In Spielminute 90 handelte sich die SG Döllnitz noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TSG Wörmlitz-Böllberg – SG Döllnitz

TSG Wörmlitz-Böllberg: – Schulze (75. Reso), Funke, Ouedraogo (45. Haase), Hajrizaj (26. Ölmez), Moussa Diop (45. Gorgas), Redzhebov, Löbel

SG Döllnitz: Petzold – Voigt (59. Eska), Trisch, Eckert, Seifert, Querfeld, Bültermann, Schumacher, Lizon

Tore: 0:1 Levin Taylor Querfeld (26.), 0:2 Oskar Voigt (38.), 0:3 Levin Taylor Querfeld (43.), 1:3 Emir Redzhebov (49.), 2:3 Faruk Ilyas Ölmez (54.), 3:3 Ben Louis Schulze (75.), 4:3 Faruk Ilyas Ölmez (82.), 4:4 Karl Niclas Trisch (87.); Schiedsrichter: Timon Herrmann (Halle Saale); Zuschauer: 32