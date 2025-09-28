Ein 4:4 (0:3)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von TSG Wörmlitz-Böllberg und SG Döllnitz am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV.

Halle/MTU. Am Sonntag haben sich die TSG Wörmlitz-Böllberg und die SG Döllnitz ein packendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 4:4 (0:3).

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 26 Minuten schoss Levin Taylor Querfeld das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Schkopauer legten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Oskar Voigt der Torschütze (38.).

Minute 38: TSG Wörmlitz-Böllberg liegt 0:2 zurück

Die Schkopauer bauten ihren Vorsprung erneut aus. Levin Taylor Querfeld traf in der 43. Spielminute noch einmal. Im Anschluss kamen die zurückliegenden Hallenser zum Zug: Emir Redzhebov verschaffte seinem Team vier weitere Tore (49., 54., 75., 82.). Spielstand 4:3 für die TSG Wörmlitz-Böllberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 6

Nach wenigen Momenten gelang es Karl Niclas Trisch, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Schkopauer zu erreichen (87.). In Spielminute 90 handelte sich die SG Döllnitz noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TSG Wörmlitz-Böllberg – SG Döllnitz

TSG Wörmlitz-Böllberg: – Hajrizaj (26. Ölmez), Redzhebov, Moussa Diop (45. Gorgas), Schulze (75. Reso), Ouedraogo (45. Haase), Funke, Löbel

SG Döllnitz: Petzold – Eckert, Trisch, Lizon, Schumacher, Bültermann, Voigt (59. Eska), Querfeld, Seifert

Tore: 0:1 Levin Taylor Querfeld (26.), 0:2 Oskar Voigt (38.), 0:3 Levin Taylor Querfeld (43.), 1:3 Emir Redzhebov (49.), 2:3 Faruk Ilyas Ölmez (54.), 3:3 Ben Louis Schulze (75.), 4:3 Faruk Ilyas Ölmez (82.), 4:4 Karl Niclas Trisch (87.); Schiedsrichter: Timon Herrmann (Halle Saale); Zuschauer: 32