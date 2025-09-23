Der TSV Eintracht Lützen hatte am Freitag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV-Partie gegen die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) mit 4:6 (1:2).

Lützen/MTU. Nach einem spannenden Match haben sich der TSV Eintracht Lützen und die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) am Freitag 4:6 (1:2) getrennt.

Schon kurz nach Spielstart schoss Tim Luca Deckner das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (6.). Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Kaled Azab den Ball ins Netz (10.).

Der TSV Eintracht Lützen lag zwei Tore zurück bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: Leonard Weiß versenkte den Ball in Minute 27. Brenzlich wurde die Situation für die JSGer nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 1:3. Deckner traf in der 49. Spielminute zum zweiten Mal. So einfach ließen sich die Lützener aber nicht unterkriegen. Leonard Weiß schoss und traf in der 51. Minute noch einmal. Die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Mit einem Doppelpack von Deckner erlangte die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) einen Vorsprung. So leicht ließen sich die Lützener aber nicht abhängen. Leon Hristov schoss und traf in Spielminute 79 noch einmal, gefolgt von Weiß (83.). Spielstand 5:4 für die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.09.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Lützen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 4

Schon fünf Minuten darauf konnte Argjend Shoshaj (JSG) den Ball über die Linie bringen (88.). Mit 6:4 gingen die JSGer als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: TSV Eintracht Lützen – JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell)

TSV Eintracht Lützen: Bui – Hristov, Weiß, Staude, Neidhold, K. Nadolny, F. M. Nadolny, Burau (57. Putzer), Tober, Ortlepp (74. Riedel)

JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell): Almohamad – Azab, Abdullah, Ramo, Deckner, Alhammoud (46. Ghriwati), Ahmetxhekaj (29. Shoshaj), Ehsas, Alabud, Rashiti

Tore: 0:1 Tim Luca Deckner (6.), 0:2 Kaled Azab (10.), 1:2 Leonard Weiß (27.), 1:3 Tim Luca Deckner (49.), 2:3 Leonard Weiß (51.), 2:4 Tim Luca Deckner (53.), 2:5 Tim Luca Deckner (75.), 3:5 Leon Hristov (79.), 4:5 Leonard Weiß (83.), 4:6 Argjend Shoshaj (88.); Schiedsrichter: Daniel Göttel (Zeitz); Zuschauer: 17