Kantersieg für die SG Fortuna Leißling / SC Naumburg: Am 11. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Sieg gegen den TSV Eintracht Lützen einfahren. Vor 28 Zuschauern gewann das Team 9:0 (4:0).

Weißenfels/MTU. Die Naumburger haben am Sonntag dem Rivalen aus Lützen überlegene neun Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 9:0 (4:0) gingen sie vom Platz.

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Spieler Nummer 6 für Naumburg traf und nach nur zehn Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Naumburger legten bald darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Spieler Nummer 10 der Torschütze (18.).

Doppelpack von bringt SG Fortuna Leißling / SC Naumburg 2:0 in Führung – Minute 18

Der Siegeszug der Naumburger brach nicht ab. Spielstand 8:0 für die SG Fortuna Leißling / SC Naumburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.11.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 11

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Spieler Nummer 17 (Naumburg) den Ball erneut über die Linie bringen (87.). Mit 9:0 gingen die Naumburger als Sieger vom Platz. Die Naumburger sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SG Fortuna Leißling / SC Naumburg – TSV Eintracht Lützen

SG Fortuna Leißling / SC Naumburg: –

TSV Eintracht Lützen: Bui – Nadolny, Hristov, Tober, Meyer, Putzer, Weiß, Nadolny, Pretzsch, Neidhold, Staude

Tore: 1:0 (10.), 2:0 (18.), 3:0 (25.), 4:0 (31.), 5:0 (57.), 6:0 (62.), 7:0 (73.), 8:0 (78.), 9:0 (87.); Schiedsrichter: Olaf Stiehler (Lützen); Zuschauer: 28