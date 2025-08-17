Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Mit einem unfassbaren 9:1 (2:0) fegte das Team des 1. FC Zeitz die SG Langendorf/Zorbau (Flex) am Sonntag vom Spielfeld.

Zeitz/MTU. Die Zeitzer haben am Sonntag dem Kontrahenten aus Langendorf/Zorbau ganze neun Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 9:1 (2:0) gingen sie vom Platz.

In Minute 14 schoss Paul Schubert das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Zeitzer waren aber noch nicht fertig: Neun Minuten vor der Halbzeitpause wurde ein weiteres Tor durch Yaroslav Medovkin erzielt.

1. FC Zeitz führt mit 2:0 – 36. Minute

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der 1. FC Zeitz musste einmal Gelb hinnehmen. Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Tyler Uwe Palkowitsch. Jonas Felgenträger konnte in Minute 48 einnetzen und Heil legte in Minute 55 und 57 nach. Es sah nicht gut aus für die SG Langendorf/Zorbau (Flex). In Minute 58 schaffte es Spieler Nummer 10 noch, die Ehre der Weißenfelser zu retten, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Laurenz Reiche traf für Zeitz in Minute 59 und Julius Christopher Rolke zwei mal in Minute 69 und 87. Spielstand 8:1 für den 1. FC Zeitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Zeitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 1

Unmittelbar darauf gelang es Kämpfe, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 9:1 zu festigen (90.). Die Zeitzer sind dennoch auf Platz zwei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Zeitz – SG Langendorf/Zorbau (Flex)

1. FC Zeitz: Pechmann – Schubert (46. Flesch), Thäle, Reiche, Michel, Kämpfe, Medovkin (58. Pfützner), Rothe, Felgenträger (69. Ivanovski), Eckardt (46. Müller), Rolke

SG Langendorf/Zorbau (Flex): Palkowitsch – Panser, Petersen (34. Pydde), Vorwerk, Gontscharow (85. Richter), Ostermann, Linke, Heil, Keil, Rößler, Konietzka (79. Sittner)

Tore: 1:0 Paul Schubert (14.), 2:0 Yaroslav Medovkin (36.), 3:0 Jonas Felgenträger (48.), 4:0 Lennie Kämpfe (55.), 5:0 Lennie Kämpfe (57.), 5:1 Bruno Heil (58.), 6:1 Laurenz Reiche (59.), 7:1 Julius Christopher Rolke (69.), 8:1 Julius Christopher Rolke (87.), 9:1 Lennie Kämpfe (90.); Schiedsrichter: Marco Gentzsch (Elsteraue); Zuschauer: 33