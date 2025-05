Am Sonntag haben sich der Sportring Mücheln und die SG Spergau ein fesselndes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (1:1).

Spieler Nummer 10 (SG Spergau e.V.) netzte nur zwei Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Doch die Müchelner gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 30 wurde das Gegentor via Strafstoß durch Jonas Taschner erzielt.

1:1 für Sportring Mücheln und SG Spergau – 30. Minute

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.05.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Mücheln (Geiseltal)

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 17

In der Nachspielzeit nutzte der Sportring Mücheln noch einmal die Gelegenheit. In der sechsten Minute konnte Yannik Jaskula (Mücheln) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Mücheln erreichen (90.+6).

Aufstellung und Statistik: Sportring Mücheln – SG Spergau

Sportring Mücheln: Herrmann – Hellfayer, Richter, Lang (72. Senderak), Marggraf, Reifarth, Taschner, Putzer (79. Bruckauf), Jaskula, Büttner, Heine

SG Spergau: –

Tore: 0:1 (2.), 1:1 Jonas Taschner (30.), 1:2 (88.), 2:2 Yannik Jaskula (90.+6); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Zuschauer: 40