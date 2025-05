Nach einem fesselnden Spiel haben sich der Sportring Mücheln und die SG Spergau am Sonntag 2:2 (1:1) getrennt.

Spieler Nummer 10 (SG Spergau e.V.) netzte nur zwei Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Doch die Müchelner gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 30 wurde das Gegentor via Strafstoß durch Jonas Taschner erzielt.

1:1 im Duell zwischen Sportring Mücheln und SG Spergau – Minute 30

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.05.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Mücheln (Geiseltal)

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 17

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Yannik Jaskula, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Müchelner zu erlangen (90.+6).

Aufstellung und Statistik: Sportring Mücheln – SG Spergau

Sportring Mücheln: Herrmann – Taschner, Putzer (79. Bruckauf), Lang (72. Senderak), Jaskula, Büttner, Marggraf, Heine, Reifarth, Richter, Hellfayer

SG Spergau: –

Tore: 0:1 (2.), 1:1 Jonas Taschner (30.), 1:2 (88.), 2:2 Yannik Jaskula (90.+6); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Zuschauer: 40