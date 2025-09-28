Ein 4:4 (0:3)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von TSG Wörmlitz-Böllberg und SG Döllnitz am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV.

Halle/MTU. Nach einem fesselnden Spiel haben sich die TSG Wörmlitz-Böllberg und die SG Döllnitz am Sonntag 4:4 (0:3) getrennt.

Es waren schon 26 Minuten des Spiels vergangen, als Levin Taylor Querfeld für Döllnitz traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Danach dauerte es nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Oskar Voigt (38.) erzielt wurde.

Dann verbuchten die Schkopauer einen weiteren Erfolg. Levin Taylor Querfeld schoss und traf in Spielminute 43 noch einmal. Dann waren die zurückliegenden Hallenser dran: Emir Redzhebov verschaffte seinem Team vier weitere Tore (49., 54., 75., 82.). Spielstand 4:3 für die TSG Wörmlitz-Böllberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 6

Bereits fünf Minuten darauf konnte Karl Niclas Trisch (Döllnitz) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Döllnitz erlangen (87.). In Spielminute 90 handelte sich die SG Döllnitz noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TSG Wörmlitz-Böllberg – SG Döllnitz

TSG Wörmlitz-Böllberg: – Schulze (75. Reso), Hajrizaj (26. Ölmez), Ouedraogo (45. Haase), Moussa Diop (45. Gorgas), Redzhebov, Löbel, Funke

SG Döllnitz: Petzold – Lizon, Seifert, Querfeld, Trisch, Voigt (59. Eska), Schumacher, Bültermann, Eckert

Tore: 0:1 Levin Taylor Querfeld (26.), 0:2 Oskar Voigt (38.), 0:3 Levin Taylor Querfeld (43.), 1:3 Emir Redzhebov (49.), 2:3 Faruk Ilyas Ölmez (54.), 3:3 Ben Louis Schulze (75.), 4:3 Faruk Ilyas Ölmez (82.), 4:4 Karl Niclas Trisch (87.); Schiedsrichter: Timon Herrmann (Halle Saale); Zuschauer: 32