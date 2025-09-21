Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Mit einem unrühmlichen Ergebnis von 1:10 (1:3) verließ die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) an diesem Wochenende den Sportplatz Wengelsdorf. Der SV Mertendorf fuhr siegreich nach Hause.

Weißenfels/MTU. Auf dem Sportplatz Wengelsdorf wurden die Fans der JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) am Sonntag Zeugen eines bitteren Spektakels. Zehn Bälle gingen Keeper Hateem Almohamad durch die Finger. Das Spiel endete 1:10 (1:3).

Tim Schumann (SV Mertendorf e.V.) netzte nur sieben Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor folgte schon kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Tim Luca Deckner den Ball ins Netz (17.).

Minute 17 JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) auf Augenhöhe mit SV Mertendorf – 1:1

Acht mal mussten die JSGer im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite. Spielstand 9:1 für den SV Mertendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 5

Auf den letzten Drücker, sechs Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Schumann (Mertendorf) den Ball erneut mit einem Strafstoß über die Linie bringen (84.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) – SV Mertendorf

JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell): Almohamad – Ghriwati, Alhammoud, Shoshaj, Ramo, Azab, A. Rashiti, Ehsas (46. D. Rashiti), Ahmetxhekaj, Tobor, Deckner (39. Alabud)

SV Mertendorf: Lehmann – Schumann, Burkhardt, Heidler, Bakhet (33. Roßner), Schade, Kusch, Kuballa, Mehlig (46. Boltze), Weibezahl, Seyfarth

Tore: 0:1 Tim Schumann (7.), 1:1 Tim Luca Deckner (17.), 1:2 Wael Bakhet (22.), 1:3 Tim Schumann (27.), 1:4 Theodor Karsten Kuballa (48.), 1:5 Luca Elias Roßner (51.), 1:6 Theodor Karsten Kuballa (59.), 1:7 Anton Kusch (64.), 1:8 Theodor Karsten Kuballa (71.), 1:9 Luca Elias Roßner (78.), 1:10 Tim Schumann (84.); Schiedsrichter: Benjamin Händler (Lützen); Zuschauer: 20