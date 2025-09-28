Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Mit einem unrühmlichen Ergebnis von 0:19 (0:8) verließ die SG Langendorf/Zorbau (Flex) an diesem Wochenende den Sportplatz. Der Sportring Mücheln (Flex) fuhr siegreich nach Hause.

Zorbau/MTU. Die 29 Beobachter auf dem Sportplatz haben am Sonntag ein wahres Debakel erlebt, als der Gastgeber SG Langendorf/Zorbau (Flex) ein ernüchterndes 0:19 (0:8) hinnehmen musste.

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Lennert Damian Büttner für Mücheln traf und nach nur zwei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Müchelner legten nur kurze Zeit später nach. Diesmal war Adrian Senderak der Torschütze (5.).

SG Langendorf/Zorbau (Flex) sieht sich 0:2 im Rückstand – 5. Minute

Der Siegeszug der Müchelner brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Marco Hellfayer im gegnerischen Tor. Senderak traf in Minute 15, Büttner in Minute 20, Niklas Richter viermal in Minute 23, 32, 35 und 41, Lennert Damian Büttner in Minute 52, Tim Putzer zweimal in Minute 53 und 55 und Niklas Richter in Minute 87. Spielstand 18:0 für den Sportring Mücheln (Flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Zorbau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 6

Nur drei Minuten später konnte Putzer (Mücheln) den Ball erneut über die Linie bringen (90.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen.

Aufstellung und Statistik: SG Langendorf/Zorbau (Flex) – Sportring Mücheln (Flex)

SG Langendorf/Zorbau (Flex): Palkowitsch – Kanietzka, Gontscharow, Linke, Vorwerk (11. Pydde), (30. Richter), Ostermann, Panser, Petersen

Sportring Mücheln (Flex): Winkler – Kitze (39. Schiek), Büttner (59. Herrmann), Hellfayer, Marggraf (30. Putzer), Richter (88. Heine), Reinboth, Senderak, Jaskula

Tore: 0:1 Lennert Damian Büttner (2.), 0:2 Adrian Senderak (5.), 0:3 Adrian Senderak (15.), 0:4 Lennert Damian Büttner (20.), 0:5 Niklas Richter (23.), 0:6 Niklas Richter (32.), 0:7 Niklas Richter (35.), 0:8 Niklas Richter (41.), 0:9 Lennert Damian Büttner (52.), 0:10 Tim Putzer (53.), 0:11 Tim Putzer (55.), 0:12 Adrian Senderak (62.), 0:13 Ricci Herrmann (64.), 0:14 Tyler Hellfayer (70.), 0:15 Adrian Senderak (75.), 0:16 Ricci Herrmann (76.), 0:17 Ricci Herrmann (79.), 0:18 Niklas Richter (87.), 0:19 Tim Putzer (90.); Schiedsrichter: Patrick Hoffmann (Freyburg OT Weischütz); Zuschauer: 29