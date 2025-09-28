Am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV erzielte der Gastgeber 1. FC Zeitz gegen die SG Fortuna Leißling / SC Naumburg ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Zeitz/MTU. Auf dem Ernst-Thälmann-Stadion - Platz 2 haben 42 Fußballfans am Sonntag das Match zwischen dem 1. FC Zeitz und der SG Fortuna Leißling / SC Naumburg verfolgt. Das Spiel endete in einem torlosen 0:0 (0:0).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Zeitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 6

Der 1. FC Zeitz hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Zeitz – SG Fortuna Leißling / SC Naumburg

1. FC Zeitz: Pechmann – Michel (73. Flesch), Kämpfe, Reiche, Schröter, Rothe, Schubert (64. Thäle), Müller (64. Eckardt), Rolke, Rieger (71. Abdullahi Hassan), Medovkin

SG Fortuna Leißling / SC Naumburg: –

; Schiedsrichter: Daniel Göttel (Zeitz); Zuschauer: 42