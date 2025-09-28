Für den Gastgeber TSG Wörmlitz-Böllberg endete das Spiel gegen die SG Döllnitz am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV mit einem 4:4 (0:3)-Unentschieden.

Halle/MTU. Die TSG Wörmlitz-Böllberg und die SG Döllnitz haben sich am Sonntag in einem spannenden Match gemessen und trennten sich 4:4 (0:3).

Levin Taylor Querfeld (SG Döllnitz e.V.) netzte nach 26 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor durch Oskar Voigt (38.) erzielt wurde.

38. Minute: TSG Wörmlitz-Böllberg 0:2 im Hintertreffen

Die Schkopauer schafften es, nochmal zu erhöhen. Levin Taylor Querfeld traf in der 43. Spielminute noch einmal. Im Anschluss kamen die zurückliegenden Hallenser zum Zug: Emir Redzhebov verschaffte seinem Team vier weitere Tore (49., 54., 75., 82.). Spielstand 4:3 für die TSG Wörmlitz-Böllberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 6

Bereits fünf Minuten darauf konnte Karl Niclas Trisch (Döllnitz) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Döllnitz erlangen (87.). In Spielminute 90 handelte sich die SG Döllnitz noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TSG Wörmlitz-Böllberg – SG Döllnitz

TSG Wörmlitz-Böllberg: – Schulze (75. Reso), Ouedraogo (45. Haase), Löbel, Hajrizaj (26. Ölmez), Redzhebov, Moussa Diop (45. Gorgas), Funke

SG Döllnitz: Petzold – Eckert, Bültermann, Voigt (59. Eska), Schumacher, Seifert, Lizon, Trisch, Querfeld

Tore: 0:1 Levin Taylor Querfeld (26.), 0:2 Oskar Voigt (38.), 0:3 Levin Taylor Querfeld (43.), 1:3 Emir Redzhebov (49.), 2:3 Faruk Ilyas Ölmez (54.), 3:3 Ben Louis Schulze (75.), 4:3 Faruk Ilyas Ölmez (82.), 4:4 Karl Niclas Trisch (87.); Schiedsrichter: Timon Herrmann (Halle Saale); Zuschauer: 32