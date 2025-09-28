Am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV glückte dem SV Mertendorf ein 1:0 (0:0)-Heimsieg über den SV Merseburg 99.

Mertendorf/MTU. 1:0 (0:0) lautet das Endergebnis des Matches zwischen dem SV Mertendorf und SV Merseburg 99. 50 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz.

Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit brachte Kurt Kuballa den Gastgeber in Führung (48.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Mertendorf

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 6

Aufstellung und Statistik: SV Mertendorf – SV Merseburg 99

SV Mertendorf: Lehmann – Burkhardt, Schade, K. Kuballa, Schumann (65. Schmidt), Jurke, Seyfarth, Kusch, Mehlig, T. K. Kuballa (44. Weibezahl), Roßner (83. Bakhet)

SV Merseburg 99: Mehovic – Kersten (75. Hoffmann), Alhussein Alramadan, Geisler, Ryll, Bohm (62. Alsaleh), Alhussein Alramadan, Ahmad, Idrizovic, Daoud (75. Reci), Herashchenko (46. Pietrzak)

Tore: 1:0 Kurt Kuballa (48.); Zuschauer: 50