Weißenfels/MTU. Die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) und der Sportring Mücheln (Flex) haben sich am Sonntag in einem fesselnden Duell gemessen und trennten sich 3:8 (2:3).

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Tim Luca Deckner für JSG traf und nach nur eine Minute dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Tyler Hellfayer den Ball ins Netz (3.).

Die Mannschaften waren gleich auf. Die JSGer legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Tim Luca Deckner traf in der 14. Spielminute ein weiteres Mal. Die Müchelner nahmen aber nochmal Anlauf. Maro Keiling verschaffte seinem Team fünf weitere Tore (30., 42., 58., 76., 80.). Dann schafften es die JSGer, der JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) etwas entgegenzusetzen. Deckner versenkte den Ball in Spielminute 81 ein weiteres Mal. Der Sportring Mücheln e.V. (Flex) ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Richter traf in Spielminute 87 noch einmal. Spielstand 7:3 für den Sportring Mücheln (Flex).

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 1

Nur eine Minute später konnte Richter (Mücheln) den Ball erneut über die Linie bringen (88.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Die JSGer sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) – Sportring Mücheln (Flex)

JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell): Persich – Ahmetxhekaj, Rashiti, Abdullah, Tobor, Ramo, Ghriwati, Shoshaj, Deckner, Alhammoud (35. Alabud), Ehsas

Sportring Mücheln (Flex): Winkler – Keiling (75. Bruckauf), Hellfayer, Heine (46. Ehret), Büttner, Richter, Kitze, Jaskula, Kunze, Senderak, Putzer

Tore: 1:0 Tim Luca Deckner (1.), 1:1 Tyler Hellfayer (3.), 2:1 Tim Luca Deckner (14.), 2:2 Maro Keiling (30.), 2:3 Niklas Richter (42.), 2:4 Anthony Ehret (58.), 2:5 Lennert Damian Büttner (76.), 2:6 Niklas Richter (80.), 3:6 Tim Luca Deckner (81.), 3:7 Niklas Richter (87.), 3:8 Niklas Richter (88.); Schiedsrichter: Benjamin Händler (Lützen); Zuschauer: 20