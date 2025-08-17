Klar unterlegen zeigte sich die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) in der Auseinandersetzung gegen den Sportring Mücheln (Flex) letztes Wochenende in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV. Die Gastgeber verloren mit 3:8 (2:3).

Gleich nach dem Anstoß schoss Tim Luca Deckner das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (1.). Die JSGer konterten nur wenige Minuten später. Diesmal war Tyler Hellfayer der Torschütze (3.).

Die Mannschaften waren gleich auf. Die JSGer konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Tim Luca Deckner versenkte den Ball in der 14. Spielminute ein weiteres Mal. Die Müchelner nahmen aber nochmal Anlauf. Maro Keiling verschaffte seinem Team fünf weitere Tore (30., 42., 58., 76., 80.). Dann gelang es den JSGern, die Dominanz der Müchelner nochmal herauszufordern. Deckner traf in Spielminute 81 ein weiteres Mal. Eine echte Bedrohung erwuchs den Müchelnern daraus nicht. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Richter schoss und traf in der 87. Spielminute zum dritten Mal. Spielstand 7:3 für den Sportring Mücheln (Flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 1

Nach wenigen Momenten gelang es Richter, den Ball erneut ins Netz zu befördern (88.). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr. Die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) – Sportring Mücheln (Flex)

JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell): Persich – Ahmetxhekaj, Shoshaj, Rashiti, Ramo, Ehsas, Tobor, Deckner, Abdullah, Ghriwati, Alhammoud (35. Alabud)

Sportring Mücheln (Flex): Winkler – Keiling (75. Bruckauf), Kunze, Jaskula, Kitze, Hellfayer, Putzer, Richter, Senderak, Heine (46. Ehret), Büttner

Tore: 1:0 Tim Luca Deckner (1.), 1:1 Tyler Hellfayer (3.), 2:1 Tim Luca Deckner (14.), 2:2 Maro Keiling (30.), 2:3 Niklas Richter (42.), 2:4 Anthony Ehret (58.), 2:5 Lennert Damian Büttner (76.), 2:6 Niklas Richter (80.), 3:6 Tim Luca Deckner (81.), 3:7 Niklas Richter (87.), 3:8 Niklas Richter (88.); Schiedsrichter: Benjamin Händler (Lützen); Zuschauer: 20