Lützen/MTU. Trotz eines starken Starts ins Spiel haben die Lützener Hausherren am Sonntag ihren Vorsprung in der Konfrontation mit der TSG Wörmlitz-Böllberg verspielt. Die Mannschaften trennten sich 1:5 (1:2).

Es waren bereits 27 Minuten des Spiels vergangen, als Malte Laufer für Lützen traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Faruk Ilyas Ölmez (30.) erzielt wurde.

Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Wörmlitz-Böllbergs Allasan Diouf Moussa Diop konnte seinem Team in Minute 38 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Lützen. Zwei weitere Treffer durch Spieler Nummer 20 (51.) und Spieler Nummer 20 (73.) mussten sie einstecken. Spielstand 4:1 für die TSG Wörmlitz-Böllberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Lützen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 10

Auf den letzten Drücker, fünf Minuten vor Abpfiff, konnte Emir Redzhebov (Wörmlitz-Böllberg) den Ball über die Linie bringen (85.). Mit 5:1 verließen die Hallenser den Platz als Sieger. In Spielminute 92 handelte sich die TSG Wörmlitz-Böllberg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TSV Eintracht Lützen – TSG Wörmlitz-Böllberg

TSV Eintracht Lützen: Bui – Hristov, Pretzsch, K. Nadolny, Tober, Laufer, Staude, Meyer, Neidhold, Weiß, F. M. Nadolny

TSG Wörmlitz-Böllberg: Hajrizaj – Redzhebov, Schulze, Ouedraogo, Abo Zamr, Schulze, Moussa Diop, Haase (46. Gorgas), Ölmez, Löbel

Tore: 1:0 Malte Laufer (27.), 1:1 Faruk Ilyas Ölmez (30.), 1:2 Allasan Diouf Moussa Diop (38.), 1:3 Faruk Ilyas Ölmez (51.), 1:4 Faruk Ilyas Ölmez (73.), 1:5 Emir Redzhebov (85.); Schiedsrichter: Matthias Werner (Teuchern); Zuschauer: 20