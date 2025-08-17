Deutlich unterlegen zeigte sich die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) in der Partie gegen den Sportring Mücheln (Flex) vergangenen Sonntag in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV. Die Gastgeber verloren mit 3:8 (2:3).

Weißenfels/MTU. Die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) und der Sportring Mücheln (Flex) haben sich am Sonntag in einem fesselnden Match gemessen und trennten sich 3:8 (2:3).

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Tim Luca Deckner für JSG traf und nach nur eine Minute dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die JSGer konterten nur wenige Minuten später. Diesmal war Tyler Hellfayer der Torschütze (3.).

Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die JSGer konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Tim Luca Deckner traf in Minute 14 noch einmal. Die Müchelner blieben ihnen auf den Fersen. Maro Keiling verschaffte seinem Team fünf weitere Tore (30., 42., 58., 76., 80.). Dann schafften es die JSGer, die Dominanz der Müchelner nochmal herauszufordern. Deckner versenkte den Ball in Spielminute 81 zum dritten Mal. Gefährlich wurde die Situation für die Müchelner nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 3:7. Richter versenkte den Ball in der 87. Minute ein weiteres Mal. Spielstand 7:3 für den Sportring Mücheln (Flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 1

Nach wenigen Momenten gelang es Richter, den Ball erneut ins Netz zu befördern (88.). Um die Rivalen einzuholen reichte es jedoch nicht mehr. Die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) – Sportring Mücheln (Flex)

JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell): Persich – Tobor, Rashiti, Deckner, Ramo, Alhammoud (35. Alabud), Ahmetxhekaj, Ehsas, Abdullah, Ghriwati, Shoshaj

Sportring Mücheln (Flex): Winkler – Büttner, Putzer, Keiling (75. Bruckauf), Kunze, Jaskula, Heine (46. Ehret), Richter, Senderak, Kitze, Hellfayer

Tore: 1:0 Tim Luca Deckner (1.), 1:1 Tyler Hellfayer (3.), 2:1 Tim Luca Deckner (14.), 2:2 Maro Keiling (30.), 2:3 Niklas Richter (42.), 2:4 Anthony Ehret (58.), 2:5 Lennert Damian Büttner (76.), 2:6 Niklas Richter (80.), 3:6 Tim Luca Deckner (81.), 3:7 Niklas Richter (87.), 3:8 Niklas Richter (88.); Schiedsrichter: Benjamin Händler (Lützen); Zuschauer: 20