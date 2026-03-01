Eine herbe Schlappe erlitt der SV Mertendorf an diesem Sonntag auf heimischem Platz gegen die SG Fortuna Leißling / SC Naumburg. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV vor 40 Zuschauern mit 0:5 (0:3).

Herbe 0:5-Niederlage für SV Mertendorf im Duell gegen SG Fortuna Leißling / SC Naumburg

Mertendorf/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Michael Schöppe. Der Trainer von Mertendorf musste seine Mannschaft bei einer 0:5 (0:3)-Niederlage gegen Naumburg beobachten.

Spieler Nummer 7 traf für die SG Fortuna Leißling / SC Naumburg in Minute 12 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Naumburger waren aber noch lange nicht fertig: In Minute 33 wurde ein weiteres Tor via Strafstoß durch Spieler Nummer 9 erzielt.

SV Mertendorf liegt 0:2 im Rückstand – 33. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Spielstand 4:0 für die SG Fortuna Leißling / SC Naumburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Mertendorf

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 13

22 Minuten nach der Pause konnte Spieler Nummer 20 (Naumburg) den Ball über die Linie bringen (67.). Mit 5:0 verließen die Naumburger den Platz als Sieger. Die Gegner von der SG Fortuna Leißling / SC Naumburg beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Mertendorfer sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Mertendorf – SG Fortuna Leißling / SC Naumburg

SV Mertendorf: Lehmann – Schumann (77. Stolze), Boltze (46. Bakhet), Mehlig, Pöhlandt, Schmidt, Seyfarth, Jurke, Weibezahl (39. Below), Roßner (77. Heidler), Kusch

SG Fortuna Leißling / SC Naumburg: –

Tore: 0:1 (12.), 0:2 (33.), 0:3 (39.), 0:4 (59.), 0:5 (67.); Schiedsrichter: Matthias Werner (Teuchern); Zuschauer: 40