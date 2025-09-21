Ergebnis 5. Spieltag JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) erfährt gegen SV Mertendorf deutliche 1:10-Pleite
In der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV kassierte die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) am Wochenende eine üble Pleite gegen den SV Mertendorf und ging 1:10 (1:3) vom Platz.
Weißenfels/MTU. Auf dem Sportplatz Wengelsdorf wurden die Fans der JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) am Sonntag Zeugen einer bitteren Niederlage. Zehn Bälle gingen Keeper Hateem Almohamad durch die Finger. Das Spiel endete 1:10 (1:3).
Tim Schumann (SV Mertendorf e.V.) netzte nur sieben Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor folgte schon kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Tim Luca Deckner den Ball ins Netz (17.).
Minute 17 JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) und SV Mertendorf im Gleichstand – 1:1
Acht mal mussten die JSGer im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite. Spielstand 9:1 für den SV Mertendorf.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.00 Uhr
- Austragungsort: Weißenfels
- Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV
- Spieltag: 5
In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch sechs Minuten bis zum Abpfiff, als Schumann den Ball erneut aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte (84.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Mertendorfer aber nicht mehr wettmachen. Die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) rutschte auf Platz acht.
Aufstellung und Statistik: JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) – SV Mertendorf
JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell): Almohamad – Ahmetxhekaj, Ehsas (46. D. Rashiti), Shoshaj, Azab, A. Rashiti, Ghriwati, Tobor, Alhammoud, Ramo, Deckner (39. Alabud)
SV Mertendorf: Lehmann – Schade, Mehlig (46. Boltze), Kuballa, Kusch, Burkhardt, Bakhet (33. Roßner), Schumann, Heidler, Weibezahl, Seyfarth
Tore: 0:1 Tim Schumann (7.), 1:1 Tim Luca Deckner (17.), 1:2 Wael Bakhet (22.), 1:3 Tim Schumann (27.), 1:4 Theodor Karsten Kuballa (48.), 1:5 Luca Elias Roßner (51.), 1:6 Theodor Karsten Kuballa (59.), 1:7 Anton Kusch (64.), 1:8 Theodor Karsten Kuballa (71.), 1:9 Luca Elias Roßner (78.), 1:10 Tim Schumann (84.); Schiedsrichter: Benjamin Händler (Lützen); Zuschauer: 20