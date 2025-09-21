Ergebnis 5. Spieltag JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) erfährt gegen SV Mertendorf deutliche 1:10-Schlappe
In der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV kassierte die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) am Wochenende eine bittere Pleite gegen den SV Mertendorf und ging 1:10 (1:3) vom Platz.
Weißenfels/MTU. Die 20 Beobachter auf dem Sportplatz Wengelsdorf haben am Sonntag ein echtes Debakel erlebt, als der Gastgeber JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) ein ernüchterndes 1:10 (1:3) einstecken musste.
Gleich nach dem Anstoß schoss Tim Schumann das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (7.). Das Gegentor folgte schon kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Tim Luca Deckner den Ball ins Netz (17.).
JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) und SV Mertendorf – 1:1 in Minute 17
Acht mal mussten die JSGer im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite. Spielstand 9:1 für den SV Mertendorf.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.00 Uhr
- Austragungsort: Weißenfels
- Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV
- Spieltag: 5
Auf den letzten Drücker, sechs Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Schumann (Mertendorf) den Ball erneut mit einem Strafstoß über die Linie bringen (84.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Die JSGer sind auf Platz acht gerutscht.
Aufstellung und Statistik: JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) – SV Mertendorf
JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell): Almohamad – Alhammoud, Deckner (39. Alabud), Tobor, Ahmetxhekaj, Ehsas (46. D. Rashiti), Azab, Ghriwati, A. Rashiti, Shoshaj, Ramo
SV Mertendorf: Lehmann – Heidler, Burkhardt, Kusch, Seyfarth, Bakhet (33. Roßner), Schumann, Kuballa, Weibezahl, Schade, Mehlig (46. Boltze)
Tore: 0:1 Tim Schumann (7.), 1:1 Tim Luca Deckner (17.), 1:2 Wael Bakhet (22.), 1:3 Tim Schumann (27.), 1:4 Theodor Karsten Kuballa (48.), 1:5 Luca Elias Roßner (51.), 1:6 Theodor Karsten Kuballa (59.), 1:7 Anton Kusch (64.), 1:8 Theodor Karsten Kuballa (71.), 1:9 Luca Elias Roßner (78.), 1:10 Tim Schumann (84.); Schiedsrichter: Benjamin Händler (Lützen); Zuschauer: 20