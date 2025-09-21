In der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV kassierte die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) am Wochenende eine bittere Pleite gegen den SV Mertendorf und ging 1:10 (1:3) vom Platz.

Weißenfels/MTU. Die 20 Beobachter auf dem Sportplatz Wengelsdorf haben am Sonntag ein echtes Debakel erlebt, als der Gastgeber JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) ein ernüchterndes 1:10 (1:3) einstecken musste.

Gleich nach dem Anstoß schoss Tim Schumann das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (7.). Das Gegentor folgte schon kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Tim Luca Deckner den Ball ins Netz (17.).

JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) und SV Mertendorf – 1:1 in Minute 17

Acht mal mussten die JSGer im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite. Spielstand 9:1 für den SV Mertendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 5

Auf den letzten Drücker, sechs Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Schumann (Mertendorf) den Ball erneut mit einem Strafstoß über die Linie bringen (84.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Die JSGer sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) – SV Mertendorf

JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell): Almohamad – Alhammoud, Deckner (39. Alabud), Tobor, Ahmetxhekaj, Ehsas (46. D. Rashiti), Azab, Ghriwati, A. Rashiti, Shoshaj, Ramo

SV Mertendorf: Lehmann – Heidler, Burkhardt, Kusch, Seyfarth, Bakhet (33. Roßner), Schumann, Kuballa, Weibezahl, Schade, Mehlig (46. Boltze)

Tore: 0:1 Tim Schumann (7.), 1:1 Tim Luca Deckner (17.), 1:2 Wael Bakhet (22.), 1:3 Tim Schumann (27.), 1:4 Theodor Karsten Kuballa (48.), 1:5 Luca Elias Roßner (51.), 1:6 Theodor Karsten Kuballa (59.), 1:7 Anton Kusch (64.), 1:8 Theodor Karsten Kuballa (71.), 1:9 Luca Elias Roßner (78.), 1:10 Tim Schumann (84.); Schiedsrichter: Benjamin Händler (Lützen); Zuschauer: 20