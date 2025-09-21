In der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV kassierte die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) am Wochenende eine bittere Pleite gegen den SV Mertendorf und ging 1:10 (1:3) vom Platz.

Weißenfels/MTU. Auf dem Sportplatz Wengelsdorf wurden die Fans der JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) am Sonntag Zeugen eines bitteren Spektakels. Zehn Bälle gingen Keeper Hateem Almohamad ins Netz. Das Spiel endete 1:10 (1:3).

Gleich nach dem Anstoß schoss Tim Schumann das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (7.). Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor durch Tim Luca Deckner (17.) erzielt wurde.

1:1 im Duell zwischen JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) und SV Mertendorf – Minute 17

Acht mal mussten die JSGer im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite. Spielstand 9:1 für den SV Mertendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 5

Nur sechs Minuten vor Schluss gelang es Schumann, den Ball erneut aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern (84.). Um die Rivalen einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. Die JSGer sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) – SV Mertendorf

JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell): Almohamad – A. Rashiti, Ghriwati, Tobor, Ahmetxhekaj, Ramo, Ehsas (46. D. Rashiti), Alhammoud, Shoshaj, Deckner (39. Alabud), Azab

SV Mertendorf: Lehmann – Schumann, Burkhardt, Kuballa, Kusch, Schade, Weibezahl, Mehlig (46. Boltze), Bakhet (33. Roßner), Seyfarth, Heidler

Tore: 0:1 Tim Schumann (7.), 1:1 Tim Luca Deckner (17.), 1:2 Wael Bakhet (22.), 1:3 Tim Schumann (27.), 1:4 Theodor Karsten Kuballa (48.), 1:5 Luca Elias Roßner (51.), 1:6 Theodor Karsten Kuballa (59.), 1:7 Anton Kusch (64.), 1:8 Theodor Karsten Kuballa (71.), 1:9 Luca Elias Roßner (78.), 1:10 Tim Schumann (84.); Schiedsrichter: Benjamin Händler (Lützen); Zuschauer: 20