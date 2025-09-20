Kantersieg für die SG Döllnitz: Am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Sieg gegen die SG Langendorf/Zorbau (Flex) einfahren. Vor 30 Zuschauern gewann das Team 13:3 (9:1).

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Karl Niclas Trisch für Döllnitz traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Erneut setzte Trisch den Ball ins Netz (7.).

Die SG Langendorf/Zorbau (Flex) lag zwei Tore zurück bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: Jil Rößler schoss und traf in der 21. Minute. Gefährlich wurde die Situation für die Schkopauer zunächst nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 3:1. Trisch verschaffte seinem Team sieben weitere Tore (25., 27., 29., 30., 33., 37., 45.). Langendorf/Zorbau legte nochmal vor. Leon Pascal Kanietzka versenkte den Ball in der 59. Minute. Trisch traf in der 63. Minute noch einmal. Dann schafften es die Weißenfelser, die Dominanz der Döllnitzer nochmal herauszufordern. Frank Alexander Konietzka traf in Spielminute 73. Anton Mauder traf in der 83. Spielminute, gefolgt von Luis Felix Eckert (88.). In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die SG Langendorf/Zorbau (Flex) steckte einmal Gelb ein. Spielstand 12:3 für die SG Döllnitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Schkopau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 5

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut intervenieren. Die SG Langendorf/Zorbau (Flex) musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Die SG Döllnitz e.V. hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

Nach wenigen Momenten gelang es Bültermann, den Ball erneut ins Netz zu befördern (90.+2). Um die Kontrahenten einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. Die Schkopauer haben sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Döllnitz – SG Langendorf/Zorbau (Flex)

SG Döllnitz: Petzold – Querfeld, Eckert, Voigt (45. Schumacher), Bültermann, Lizon, Harmatha, Seifert, Ofiara (45. Mauder), Trisch, Mehlhose (57. Eska)

SG Langendorf/Zorbau (Flex): Palkowitsch – Vorwerk, (45. Pydde), Rößler, Linke, Konietzka, Heil, Ostermann (30. Petersen), Panser, Kanietzka, Gontscharow

Tore: 1:0 Karl Niclas Trisch (2.), 2:0 Karl Niclas Trisch (7.), 2:1 Jil Rößler (21.), 3:1 Karl Niclas Trisch (25.), 4:1 Mika Ben Bültermann (27.), 5:1 Levin Taylor Querfeld (29.), 6:1 Oskar Voigt (30.), 7:1 Helge Leonard Lizon (33.), 8:1 Lio Xavier Ofiara (37.), 9:1 Karl Niclas Trisch (45.), 9:2 Leon Pascal Kanietzka (59.), 10:2 Karl Niclas Trisch (63.), 10:3 Frank Alexander Konietzka (73.), 11:3 Anton Mauder (83.), 12:3 Luis Felix Eckert (88.), 13:3 Mika Ben Bültermann (90.+2); Schiedsrichter: Damian Louis Denning (Kabelsketal OT Gröbers); Zuschauer: 30