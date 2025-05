Mertendorf/MTU. Das Match zwischen Mertendorf und Naumburg ist mit einer deutlichen 1:4 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Avan Shekhani für Naumburg traf und nach nur zehn Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Mertendorf kassierte zweimal Gelb (18.). Das zweite Tor konnten die Naumburger in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Jonathan Schmidt den Ball ins Netz.

59. Minute: SV Mertendorf liegt 0:2 zurück

In den folgenden Minuten griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der SV Mertendorf e.V. steckte noch einmal Gelb ein.Es lief nicht gut für den SV Mertendorf. In Minute 72 gelang es Spieler Nummer 12 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, das Match war jedoch verloren. Mathias Werner traf für Naumburg in Minute 75. Spielstand 3:1 für den SC Naumburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 11.05.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Mertendorf

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 15

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals handeln. Der SV Mertendorf e.V. musste noch einmal Gelb hinnehmen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich zwei Minuten bis zum Abpfiff, als Junior Moussa den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 1:4 erweiterte (88.). Damit war der Sieg der Naumburger gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Mertendorf – SC Naumburg

SV Mertendorf: Lehmann – Jurke, Kusch, Kuballa (46. Brandl), Burkhardt, Schmidt (72. Stolze), Schade, Boltze (55. Roßner), Weibezahl, Mehlig, Seyfarth (11. Rauchbach)

SC Naumburg: Klieber – Moussa, Götze (34. Sperber), Schmidt, Heinze, Schätz (46. Hartmann), Shekhani (76. Tsymokh), Werner, Ringleben, Mahi, Ndeve

Tore: 0:1 Avan Shekhani (10.), 0:2 Jonathan Schmidt (59.), 1:2 Jason Jurke (72.), 1:3 Mathias Werner (75.), 1:4 Junior Moussa (88.); Schiedsrichter: Benjamin Peter Ahlers (Weißenfels); Zuschauer: 37