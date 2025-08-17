Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber 1. FC Zeitz vor 33 Zuschauern gegen die SG Langendorf/Zorbau (Flex) mit einem souveränen 9:1 (2:0) durch.

Zeitz/MTU. Neunmal hat der 1. FC Zeitz am Sonntag gegen die Gäste aus Langendorf/Zorbau eingenetzt. 9:1 (2:0) für die Zeitzer.

Paul Schubert (1. FC Zeitz) netzte 14 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Zeitzer legten in der 36. Minute nach. Diesmal war Yaroslav Medovkin der Torschütze.

36. Minute: 1. FC Zeitz liegt mit 2:0 vorne

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der 1. FC Zeitz steckte einmal Gelb ein. Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Tyler Uwe Palkowitsch musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Jonas Felgenträger konnte in Minute 48 einnetzen und Heil legte in Minute 55 und 57 nach. Es sah nicht gut aus für die SG Langendorf/Zorbau (Flex). In Minute 58 schaffte es Spieler Nummer 10 noch, die Ehre der Weißenfelser zu retten, das Spiel war jedoch verloren. Laurenz Reiche traf für Zeitz in Minute 59 und Julius Christopher Rolke zwei mal in Minute 69 und 87. Spielstand 8:1 für den 1. FC Zeitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Zeitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 1

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar danach, als Kämpfe den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 9:1 ausbaute (90.). Damit war der Triumph der Zeitzer entschieden. Die Zeitzer sind dennoch auf Platz zwei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Zeitz – SG Langendorf/Zorbau (Flex)

1. FC Zeitz: Pechmann – Reiche, Schubert (46. Flesch), Thäle, Kämpfe, Rolke, Rothe, Eckardt (46. Müller), Michel, Medovkin (58. Pfützner), Felgenträger (69. Ivanovski)

SG Langendorf/Zorbau (Flex): Palkowitsch – Rößler, Petersen (34. Pydde), Vorwerk, Linke, Keil, Ostermann, Konietzka (79. Sittner), Heil, Panser, Gontscharow (85. Richter)

Tore: 1:0 Paul Schubert (14.), 2:0 Yaroslav Medovkin (36.), 3:0 Jonas Felgenträger (48.), 4:0 Lennie Kämpfe (55.), 5:0 Lennie Kämpfe (57.), 5:1 Bruno Heil (58.), 6:1 Laurenz Reiche (59.), 7:1 Julius Christopher Rolke (69.), 8:1 Julius Christopher Rolke (87.), 9:1 Lennie Kämpfe (90.); Schiedsrichter: Marco Gentzsch (Elsteraue); Zuschauer: 33