Schkopau/MTU. Nach einem aufregenden Spiel haben sich die SG Döllnitz und die SG Langendorf/Zorbau (Flex) am Samstag 13:3 (9:1) getrennt.

Bereits kurz nach Spielstart schoss Karl Niclas Trisch das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (2.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Erneut setzte Trisch den Ball ins Netz (7.).

Im Anschluss kamen die zurückliegenden Weißenfelser zum Zug: Jil Rößler traf in Minute 21. Die SG Döllnitz e.V. ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Trisch verschaffte seinem Team sieben weitere Tore (25., 27., 29., 30., 33., 37., 45.). Dann schafften es die Weißenfelser, die Dominanz der Döllnitzer nochmal herauszufordern. Leon Pascal Kanietzka versenkte den Ball in der 59. Minute. Trisch versenkte den Ball in der 63. Spielminute zum fünften Mal. Langendorf/Zorbau legte nochmal vor. Frank Alexander Konietzka versenkte den Ball in der 73. Minute. Anton Mauder schoss und traf in der 83. Minute, gefolgt von Luis Felix Eckert (88.). Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Die SG Langendorf/Zorbau (Flex) kassierte einmal Gelb. Spielstand 12:3 für die SG Döllnitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Schkopau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 5

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder eingreifen. Die SG Langendorf/Zorbau (Flex) steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Die SG Döllnitz e.V. hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

Unmittelbar darauf gelang es Bültermann, den Ball erneut ins Netz zu befördern (90.+2). Um zum Rivalen aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr. Die Schkopauer haben sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Döllnitz – SG Langendorf/Zorbau (Flex)

SG Döllnitz: Petzold – Ofiara (45. Mauder), Seifert, Lizon, Mehlhose (57. Eska), Trisch, Bültermann, Harmatha, Querfeld, Eckert, Voigt (45. Schumacher)

SG Langendorf/Zorbau (Flex): Palkowitsch – Kanietzka, Heil, Panser, Ostermann (30. Petersen), Konietzka, (45. Pydde), Rößler, Vorwerk, Gontscharow, Linke

Tore: 1:0 Karl Niclas Trisch (2.), 2:0 Karl Niclas Trisch (7.), 2:1 Jil Rößler (21.), 3:1 Karl Niclas Trisch (25.), 4:1 Mika Ben Bültermann (27.), 5:1 Levin Taylor Querfeld (29.), 6:1 Oskar Voigt (30.), 7:1 Helge Leonard Lizon (33.), 8:1 Lio Xavier Ofiara (37.), 9:1 Karl Niclas Trisch (45.), 9:2 Leon Pascal Kanietzka (59.), 10:2 Karl Niclas Trisch (63.), 10:3 Frank Alexander Konietzka (73.), 11:3 Anton Mauder (83.), 12:3 Luis Felix Eckert (88.), 13:3 Mika Ben Bültermann (90.+2); Schiedsrichter: Damian Louis Denning (Kabelsketal OT Gröbers); Zuschauer: 30