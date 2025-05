Nach einem packenden Match haben sich der 1. FC Zeitz und die SG Spergau am Mittwoch 1:2 (1:1) getrennt.

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Spieler Nummer 13 für Spergau traf und nach nur neun Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Doch die Zeitzer gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 30 wurde das Gegentor durch Lennie Kämpfe erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.05.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Zeitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 14

In der 55. Minute musste der Schiedsrichter handeln. Die SG Spergau e.V. kassierte zweimal Gelb.

In Minute 71 fiel das letzte Tor der Partie. 26 Minuten nach Anpfiff gelang es Spieler Nummer 17, den Ball ins Netz zu befördern (71.). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr. Die Zeitzer sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Zeitz – SG Spergau

1. FC Zeitz: Pechmann – Thäle (85. Müller), Kämpfe, Aghayev, Rolke, Meyer, Felgenträger, Körner, Michel, Exler, Reiche (80. Rothe)

SG Spergau: –

Tore: 0:1 (9.), 1:1 Lennie Kämpfe (30.), 1:2 (71.); Schiedsrichter: Uwe Giebel (Gera); Zuschauer: 47