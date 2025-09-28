Einen 1:0 (0:0)-Heimerfolg gegen den SV Merseburg 99 fuhr der SV Mertendorf am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV ein.

Mertendorf/MTU. Auf dem Sportplatz haben 50 Fußballfans am Sonntag das Kräftemessen zwischen dem SV Mertendorf und dem SV Merseburg 99 verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 1:0 (0:0).

Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel brachte Kurt Kuballa den Gastgeber in Führung (48.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Mertendorf

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 6

Aufstellung und Statistik: SV Mertendorf – SV Merseburg 99

SV Mertendorf: Lehmann – Burkhardt, Schumann (65. Schmidt), T. K. Kuballa (44. Weibezahl), Roßner (83. Bakhet), K. Kuballa, Mehlig, Jurke, Kusch, Seyfarth, Schade

SV Merseburg 99: Mehovic – Alhussein Alramadan, Kersten (75. Hoffmann), Ahmad, Ryll, Daoud (75. Reci), Herashchenko (46. Pietrzak), Bohm (62. Alsaleh), Idrizovic, Geisler, Alhussein Alramadan

Tore: 1:0 Kurt Kuballa (48.); Zuschauer: 50