Ergebnis 6. Spieltag Knapper Sieg: SV Mertendorf gewinnt 1:0 gegen SV Merseburg 99
Einen 1:0 (0:0)-Heimerfolg gegen den SV Merseburg 99 fuhr der SV Mertendorf am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV ein.
Mertendorf/MTU. Auf dem Sportplatz haben 50 Fußballfans am Sonntag das Kräftemessen zwischen dem SV Mertendorf und dem SV Merseburg 99 verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 1:0 (0:0).
Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.
Kurz nach dem Seitenwechsel brachte Kurt Kuballa den Gastgeber in Führung (48.).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr
- Austragungsort: Mertendorf
- Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV
- Spieltag: 6
Aufstellung und Statistik: SV Mertendorf – SV Merseburg 99
SV Mertendorf: Lehmann – Burkhardt, Schumann (65. Schmidt), T. K. Kuballa (44. Weibezahl), Roßner (83. Bakhet), K. Kuballa, Mehlig, Jurke, Kusch, Seyfarth, Schade
SV Merseburg 99: Mehovic – Alhussein Alramadan, Kersten (75. Hoffmann), Ahmad, Ryll, Daoud (75. Reci), Herashchenko (46. Pietrzak), Bohm (62. Alsaleh), Idrizovic, Geisler, Alhussein Alramadan
Tore: 1:0 Kurt Kuballa (48.); Zuschauer: 50