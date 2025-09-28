Ein 4:4 (0:3)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von TSG Wörmlitz-Böllberg und SG Döllnitz am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV.

Halle/MTU. Am Sonntag haben sich die TSG Wörmlitz-Böllberg und die SG Döllnitz ein spannendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 4:4 (0:3).

Es waren bereits 26 Minuten des Spiels vergangen, als Levin Taylor Querfeld für Döllnitz traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor folgte kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Oskar Voigt den Ball ins Netz (38.).

38. Minute: TSG Wörmlitz-Böllberg 0:2 im Hintertreffen

Die Schkopauer bauten ihren Vorsprung erneut aus. Levin Taylor Querfeld schoss und traf in Spielminute 43 noch einmal. Dann waren die abgeschlagenen Hallenser dran: Emir Redzhebov verschaffte seinem Team vier weitere Tore (49., 54., 75., 82.). Spielstand 4:3 für die TSG Wörmlitz-Böllberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 6

Schon fünf Spielminuten darauf konnte Karl Niclas Trisch (Döllnitz) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Döllnitz erlangen (87.). In Spielminute 90 handelte sich die SG Döllnitz noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TSG Wörmlitz-Böllberg – SG Döllnitz

TSG Wörmlitz-Böllberg: – Schulze (75. Reso), Moussa Diop (45. Gorgas), Funke, Redzhebov, Ouedraogo (45. Haase), Löbel, Hajrizaj (26. Ölmez)

SG Döllnitz: Petzold – Trisch, Eckert, Lizon, Bültermann, Schumacher, Querfeld, Voigt (59. Eska), Seifert

Tore: 0:1 Levin Taylor Querfeld (26.), 0:2 Oskar Voigt (38.), 0:3 Levin Taylor Querfeld (43.), 1:3 Emir Redzhebov (49.), 2:3 Faruk Ilyas Ölmez (54.), 3:3 Ben Louis Schulze (75.), 4:3 Faruk Ilyas Ölmez (82.), 4:4 Karl Niclas Trisch (87.); Schiedsrichter: Timon Herrmann (Halle Saale); Zuschauer: 32