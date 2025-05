Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: In der Partie am Sonntag war die SG Spergau gegenüber dem SV Grün-Weiß Langendorf ( Flexmodell) machtlos und wurde 1:4 (1:2) besiegt.

Spieler Nummer 10 (SG Spergau e.V.) netzte nur neun Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor fiel kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Max Mühling den Ball ins Netz (17.).

Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Langendorfs Emil Damerau konnte seinem Team in Minute 45.+2 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Spergau. Einen weiteren Treffer durch Spieler Nummer 6 (88.) mussten sie einstecken. Spielstand 3:1 für den SV Grün-Weiß Langendorf ( Flexmodell).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 11.05.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Leuna

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 15

Am Ende der Partie sollte es dem SV Grün-Weiß Langendorf ( Flexmodell) noch einmal gelingen: Das Spiel war schon vier Minuten in der Nachspielzeit, als Mühling den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 1:4 verfestigte (90.+4). Damit war der Triumph der Weißenfelser gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Spergau – SV Grün-Weiß Langendorf ( Flexmodell)

SG Spergau: –

SV Grün-Weiß Langendorf ( Flexmodell): Bach – Jahn, Halbauer, Perrey, Nitzschke (90. Pydde), Dosdal, Ostermann, Mühling, Damerau, Jahn, Joch (46. Gontscharow)

Tore: 1:0 (9.), 1:1 Max Mühling (17.), 1:2 Emil Damerau (45.+2), 1:3 Adrian Perrey (88.), 1:4 Max Mühling (90.+4); Schiedsrichter: Robin Schreiter (Braunsbedra); Zuschauer: 36