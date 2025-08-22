Der TSV Eintracht Lützen hatte am Freitag kein Glück und verlor die Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV-Partie gegen den SV Großgräfendorf mit 0:3 (0:1).

Lützen/MTU. Das Match zwischen Lützen und Großgräfendorf ist mit einer deutlichen 0:3 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Lützener Gastgeber bereit: Nur acht Minuten nach Spielbeginn lenkte Kevin Nadolny den Ball ins eigene Tor und brachte den Lauchstädtern unerwartet die Führung (8.). In der zweiten Halbzeit setzte Großgräfendorf noch einen drauf: In Minute 47 wurde ein weiteres Tor durch Finn-Luca Wolf erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Lützen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 2

TSV Eintracht Lützen liegt 0:2 im Rückstand – Minute 47

In Minute 68 fiel der finale Treffer der Partie. 23 Minuten nach Anpfiff gelang es Wolf, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:3 auszubauen (68.).

Aufstellung und Statistik: TSV Eintracht Lützen – SV Großgräfendorf

TSV Eintracht Lützen: Bui – Burau (46. Tober), F. M. Nadolny, Neidhold, Hristov, Staude, K. Nadolny, Laufer, Putzer, Lehmann, Weiß

SV Großgräfendorf: Deubel – Nehrkorn (46. Tietze), Werner, Hofmann (46. Bunzel), Weniger, Ernst, Henze, Meyer, Geier, Wolf (70. Lautenschläger), Goldschmidt (60. Marggraf)

Tore: 0:1 Kevin Nadolny (8.), 0:2 Finn-Luca Wolf (47.), 0:3 Finn-Luca Wolf (68.); Schiedsrichter: Hartmut Schumann (Weißenfels); Zuschauer: 19