Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Mit einem unrühmlichen Ergebnis von 0:6 (0:2) verließ die SG Blau-Weiß Bad Kösen an diesem Wochenende den Sportplatz Bad Kösen in Naumburg. Der 1. FC Zeitz fuhr siegreich nach Hause.

Die 15 Zuschauer auf dem Sportplatz Bad Kösen haben am Sonntag ein echtes Debakel erlebt, als der Gastgeber SG Blau-Weiß Bad Kösen ein ernüchterndes 0:6 (0:2) hinnehmen musste.

Lennie Kämpfe traf für den 1. FC Zeitz in Minute 17 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die SG Blau-Weiß Bad Kösen musste einmal Gelb sowie einmal Gelb-Rot und damit einen Platzverweis hinnehmen (27.). Die Zeitzer waren aber noch lange nicht fertig: In Minute 44 wurde das zweite Tor erzielt – wieder durch Kämpfe.

SG Blau-Weiß Bad Kösen gerät 0:2 ins Hintertreffen – Minute 44

Der Siegeszug der Zeitzer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Stefan Meißner im gegnerischen Tor. Leon Thäle traf in Minute 49, Julius Christopher Rolke in Minute 56 und Leon Thäle in Minute 77. Spielstand 5:0 für den 1. FC Zeitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.05.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Naumburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 17

In den folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der 1. FC Zeitz steckte einmal Gelb ein.

Nur drei Minuten vor Spielende gelang es Laurenz Reiche, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:6 zu erweitern (87.).

Aufstellung und Statistik: SG Blau-Weiß Bad Kösen – 1. FC Zeitz

SG Blau-Weiß Bad Kösen: Vogel – Mühlberg, Mylius, Schäler, Proske (12. Trautmann), Rohloff, Jauch, Reichelt, Apostel

1. FC Zeitz: Erler – Michel (54. Rothe), Felgenträger (54. Müller), Rolke (69. Eckardt), Kämpfe (69. Wendler), Aghayev (46. Reiche), Körner, Exler, Thäle

Tore: 0:1 Lennie Kämpfe (17.), 0:2 Lennie Kämpfe (44.), 0:3 Leon Thäle (49.), 0:4 Julius Christopher Rolke (56.), 0:5 Leon Thäle (77.), 0:6 Laurenz Reiche (87.); Schiedsrichter: Falk Iser (Naumburg); Zuschauer: 15